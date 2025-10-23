Brasil - A Hyundai Motor Brasil participa da 4ª edição do Congresso Brasileiro do Hidrogênio, que começou ontem e vai até amanhã, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF). No evento, a fabricante irá expor aos visitantes o modelo Hyundai Nexo, veículo movido a hidrogênio que promove a purificação do ar durante a rodagem. SUV de porte médio, o Nexo tem potência combinada de 163 cv entre a propulsão de célula de combustível e o motor elétrico, e autonomia superior a 660 quilômetros.

“A Hyundai se coloca globalmente como uma fornecedora de soluções de mobilidade com foco em energia limpa. E neste cenário, o hidrogênio exerce papel importantíssimo. Já são mais de 20 anos desde os primeiros protótipos e experimentos da Hyundai com célula de combustível, passando por veículos de passeio, ônibus e caminhões. Hoje, estamos posicionados globalmente para impulsionar o uso massivo do hidrogênio na sociedade, por meio de pesquisa e desenvolvimento voltados à acessibilidade ao recurso, conectando cada etapa de toda a sua cadeia de valor, desde a produção e armazenamento até o transporte e utilização”, reforça Ricardo Martins, vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil.

Em fevereiro deste ano, esta unidade do SUV Hyundai Nexo começou a operar em testes com o Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), da Universidade de São Paulo (USP), onde está localizado o primeiro posto de abastecimento de hidrogênio renovável a partir de etanol do mundo. Com o Nexo, o projeto poderá avaliar a adequabilidade do hidrogênio produzido a partir do etanol em aplicação em veículos de passeio com longa autonomia e operação em rotas variadas, ampliando o escopo dos testes para além do transporte público.

Painel

O 4º Congresso Brasileiro de Hidrogênio (4CBH2) contará ainda com a participação do vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil, Ricardo Martins, como um dos palestrantes do evento, no painel “Perspectivas da Indústria de Hidrogênio e Baixa Emissão de Carbono”. Nele, o executivo abordará, do ponto de vista da Hyundai, como a indústria se prepara para dar os próximos passos na oferta de soluções de mobilidade que tenham o hidrogênio como agente central.

“A ABH2 acolhe o Nexo e a Hyundai com a alegria e o interesse que os participantes do evento que dirigirão o veículo sentirão ao se regozijarem com o futuro da mobilidade. O SUV a hidrogênio da Hyundai representa um salto tecnológico marcante em comparação com os atuais veículos com motor a combustão interna. Silencioso, confortável ao volante, fartamente tecnológico, com eficiência energética e autonomia superiores aos atuais, o Nexo não emite gases de efeito estufa e, na realidade, também contribui para um ambiente mais limpo, com a devolução do ar mais puro do que captado pelo veículo. É estimulante a oportunidade de viver o futuro hoje!”, afirma Paulo Emílio de Miranda, presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio.