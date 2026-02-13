Brasil - A Hyundai anuncia o retorno da versão Action ao portfólio da família Creta, agora atualizada para a nova geração do SUV tricampeão nacional geral de vendas no varejo. A configuração tem por base o Creta Comfort e foi desenvolvida para atender a faixa de mercado dos veículos de até R$ 120.000, tornando-se, assim, elegível aos incentivos fiscais dedicados ao público PCD (pessoas com deficiência). O modelo já está disponível para pedidos na rede de concessionárias Hyundai, seguindo a regulamentação específica para a modalidade de vendas PCD, incluindo análise documental e aprovações fiscais obrigatórias. As entregas começam em março.
O preço sugerido é de R$ 119.990, a serem descontadas tarifas de IPI e ICMS parcial, no caso de clientes PCD. Quando aplicadas as deduções de imposto, o veículo sai por R$ 104.750.
Conforto e Espaço Interno do Creta Action
Assim como nas demais versões do SUV produzido em Piracicaba (SP), o Hyundai CRETA Action chama atenção pelo conforto e espaço interno. O porta-malas de 422 litros se coloca como um diferencial para as necessidades do cliente PCD. O entre-eixos de 2.610 mm garante espaço e conforto para os passageiros dos bancos traseiros, mesmo com ocupantes mais altos nos bancos dianteiros.
O modelo também se destaca por contar com o recurso de alerta de presença no banco traseiro, projetado para prevenir o esquecimento de pessoas, animais e objetos ao desembarcar do veículo. As rodas são de 16” em liga leve, outro diferencial perante os concorrentes no mercado PCD. O CRETA Action está disponível nas cores Prata, Branco e Preto.
Segurança e Especificações do Hyundai Creta Action
O pacote de segurança inclui seis airbags, freios ABS com EBD, controle de estabilidade eletrônico, controle de tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Volante com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica progressiva, controle de velocidade de cruzeiro, smart key, sistema stop & go, sensor crepuscular para acendimento dos faróis, ar-condicionado e iluminação do porta-malas completam a especificação.