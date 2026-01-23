A bem sucedida associação entre o nome do passado e a mais recente tecnologia colocou a XR300L Tornado em um patamar de admiração plena, e sua aceitação se confirma verificando que, em pouco mais de um ano de mercado, cerca de 30 mil XR300L Tornado chegaram às ruas de todo o Brasil, colorindo trajetos no mais puro “Red Rider”.

Neste contexto, ao resgatar o nome Tornado e aplicá-lo à moderna XR300L, a Honda preencheu estes dois itens, conectando plenamente a novidade ao modelo homônimo, comercializado de 2001 a 2008. A antiga XR250 Tornado era reconhecida pela versatilidade, moto capaz de encarar usos múltiplos com estilo claramente inspirado nas mais radicais off-road Honda, perfil este idêntico ao da atual XR300L Tornado.

Brasil - Na história da Honda alguns modelos se destacam por despertarem intensa atração. A razão para tal é difusa e sempre contém múltiplos fatores, entre os quais o design impactante e a adequação à função ocupam lugar de destaque.

Aliás, é exatamente o “Fighting Red” a cor base para a criação da XR300L Special Edition. A agressiva tonalidade, característica das Honda “de briga”, destaca a Tornado, que traz também discretos detalhes em branco e azul formando o clássico tripé cromático das Honda mais radicais.

O preto fosco aplicado ao guidão, rodas, chassi, suspensão dianteira, balança traseira e sistema de escapamento acrescenta o necessário caráter de motocicleta pronta para um uso radical, tendo como complementos o logotipo Red Rider e dos lubrificantes Pro Honda. A inscrição “300” aplicada na porção superior da carenagem de farol e nas laterais, emulando number plates, é outro elemento de distinção do modelo

Tecnicamente a Honda XR300L Tornado Special Edition mantém inalterada suas características, que incorporam a mais recente tecnologia Honda: motor monocilíndrico 4T com 293,5 cm3 de capacidade arrefecido a ar com tecnologia FlexOne, cabeçote OHC de quatro válvulas. A potência máxima é de 24,8 cv usando etanol e 24,3 cv com gasolina. O torque máximo é de 2,74 kgf.m (etanol), 2,70 kgf.m (gasolina). O câmbio tem seis marchas com embreagem assistida e deslizante. Na parte ciclística o destaque é o chassi de aço tipo berço semiduplo, com suspensão dianteira telescópica de tubos de Ø 41 mm e 245 mm de curso, com roda de alumínio aro 21 polegadas. A suspensão traseira tipo Pro-Link tem conjunto mola/amortecedor regulável em sete posições ancorado à balança de alumínio. O curso é de 227 mm e a roda com aro de alumínio tem 18 polegadas. A frenagem ABS de dois canais dispõe de disco dianteiro de Ø 256 mm e cáliper de pistão duplo. O disco traseiro tem Ø 220 mm e cáliper de pistão simples. O peso a seco é da Honda XR300L Tornado é de 143 kg.

Em fevereiro nas lojas

A Honda XR300L Special Edition estará disponível na rede de concessionários Honda a partir de fevereiro de 2026. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses. O preço sugerido (base São Paulo/SP) é de R$ 31.540,00.