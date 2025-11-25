Brasil - A Transalp pioneira, a XL700V, foi lançada no Brasil em 2011 e se manteve no catálogo até 2014. Equipada com um motor V-Twin de 680 cc, é uma espécie de lenda, até hoje desejada por motociclistas conhecedores de sua qualidade construtiva e da atemporalidade de seu design.
Trail versátil, a Transalp pioneira era confortável e capaz de lidar com terrenos acidentados graças à suspensão de longo curso. No uso urbano, se destacava pela agilidade e excelentes características como a pequena altura do assento e a suavidade de seu motor bicilíndrico.
A inédita XL750 Transalp se inspirou apropriadamente no modelo original, tendo sido projetada para atender motociclistas com aspirações aventureiras assim como aos que precisem de um ágil e potente vetor para o deslocamento urbano. É perfeita para viagens longas de turismo bem como para o dia a dia urbano. O motor de elevado torque e o alto nível de equipamento a tornam um modelo único, digna do lendário nome.
Masatoshi Sato, Líder de Projeto da XL750 Transalp, Honda R&D, Japão: “Para a nova Transalp analisamos atentamente o que tornava o primeiro modelo tão bom e queríamos encontrar o equilíbrio entre agilidade urbana, eficiência em longas distâncias, conforto para viagens na estrada e boa capacidade off-road. Para chegar aonde chegamos, consideramos todos esses aspectos em 360° e criamos uma moto que oferece aos motociclistas de todos os níveis de experiência uma nova opção na linha Honda. Para a cidade ou para rodar o mundo – a Transalp está pronta!”
Design
O design da XL750 Transalp transmite uma inconfundível sensação aventura e a consequente capacidade de poder encarar qualquer tipo de percurso. O visual, arrojado e agressivo, tem como destaque o conjunto óptico frontal duplo de LED, cujo design foi inspirado na Honda Africa Twin. A carenagem superior se vale de um duto central que desvia o fluxo de ar da área do capacete, direcionando-o para as laterais do corpo do piloto, contando para tal com o para-brisa realizado em material sustentável (Durabio™) de alta transparência. A aerodinâmica da carenagem frontal foi estudada para elevar a agilidade da XL750 Transalp.
Leve e perfeitamente dimensionado para atender às expectativas dos mais exigentes motociclistas, o motor da Transalp se beneficiou da grande experiência dos engenheiros da Honda para oferecer um alto padrão de resposta em toda a faixa de rotação. O bicilíndrico paralelo de 755 cc – compartilhado com a CB750 Hornet – produz 69,3 cv de potência máxima e um torque de 7,04 kgf.m. A configuração do sistema Throttle By Wire (TBW) orienta o caráter do motor para uso turístico, privilegiando o conforto.
O compacto cabeçote de oito válvulas tipo Unicam, derivado das CRF de competição, utiliza dutos de aspiração por vórtice descendentes (Vortex Flow Duct), que oferecem combustão ideal. O virabrequim com ângulo de 270° proporciona personalidade e uma sensação de pilotagem especial. Os modos de pilotagem são seis, quatro predefinidos e dois configuráveis, que permitem ao piloto um ajuste personalizado.
Pilotagem
Característica fundamental da XL750 Transalp é a excelente pilotagem derivada da leveza do conjunto e a decorrente agilidade. O chassi de aço tipo Diamond recebeu especial atenção quanto à otimização da espessura dos tubos, fator que lhe confere rigidez diferenciada. As suspensões são de alta especificação: na dianteira um garfo Showa SFF-CA™ USD Ø 43 mm enquanto atrás o sistema Pro-Link opera um monoamortecedor regulável. A frenagem se vale de disco duplo à frente com pinças de dois pistões e disco traseiro com pinça de pistão simples. Rodas raiadas com aros de alumínio calçam pneus on-off 90/90-21” na dianteira e 150/70-18” na traseira.
O painel conta com um display colorido TFT de 5 polegadas com três padrões diferentes de exibição e gerenciamento dos sistemas. Ele é operado por um comando retroiluminado no punho esquerdo. Os indicadores de direção se desativam automaticamente e as frenagens bruscas se beneficiam do sistema ESS – Emergency Stop System.
A XL750 Transalp explora um design simples e limpo, sem excessos. O conceito tem como objetivo reafirmar a robustez do modelo. O conjunto óptico frontal – composto por duas lentes de projetor LED unificadas de alta/baixa potência – agrega simplicidade e força sem renunciar à agressividade.
Parabrisa
O parabrisa em Durabio™ (material sustentável e de alta transparência) se une à carenagem superior e dispõe de um duto de admissão central para reduzir a pressão do ar no capacete. A carenagem frontal tem desenho que levou ao mínimo as turbulências, considerando inclusive as formas internas, que favorecem uma dirigibilidade mais ágil em uso urbano e em estradas sinuosas.
Projetada para satisfazer as mais altas expectativas em termos de conforto em viagens solo ou a dois, a XL750 Transalp tem uma altura do assento reduzida para a categoria, apenas 855 mm. A posição de pilotagem é ereta, favorecendo o controle e permitindo um posicionamento natural, inclusive em situações off-road, quando se faz necessário pilotar em pé nas pedaleiras. A Transalp é equipada com um bagageiro traseiro de série e entrada USB sob o assento.
Preço
A Honda XL750 Transalp 2026 estará disponível na rede de concessionários Honda a partir de dezembro. O preço público sugerido, base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete e seguro é de R$ 65.545,00. As opções de cores são branco perolizado e preto metálico.