Brasil - A Transalp pioneira, a XL700V, foi lançada no Brasil em 2011 e se manteve no catálogo até 2014. Equipada com um motor V-Twin de 680 cc, é uma espécie de lenda, até hoje desejada por motociclistas conhecedores de sua qualidade construtiva e da atemporalidade de seu design.

Trail versátil, a Transalp pioneira era confortável e capaz de lidar com terrenos acidentados graças à suspensão de longo curso. No uso urbano, se destacava pela agilidade e excelentes características como a pequena altura do assento e a suavidade de seu motor bicilíndrico.

A inédita XL750 Transalp se inspirou apropriadamente no modelo original, tendo sido projetada para atender motociclistas com aspirações aventureiras assim como aos que precisem de um ágil e potente vetor para o deslocamento urbano. É perfeita para viagens longas de turismo bem como para o dia a dia urbano. O motor de elevado torque e o alto nível de equipamento a tornam um modelo único, digna do lendário nome.

Masatoshi Sato, Líder de Projeto da XL750 Transalp, Honda R&D, Japão: “Para a nova Transalp analisamos atentamente o que tornava o primeiro modelo tão bom e queríamos encontrar o equilíbrio entre agilidade urbana, eficiência em longas distâncias, conforto para viagens na estrada e boa capacidade off-road. Para chegar aonde chegamos, consideramos todos esses aspectos em 360° e criamos uma moto que oferece aos motociclistas de todos os níveis de experiência uma nova opção na linha Honda. Para a cidade ou para rodar o mundo – a Transalp está pronta!”

Design

O design da XL750 Transalp transmite uma inconfundível sensação aventura e a consequente capacidade de poder encarar qualquer tipo de percurso. O visual, arrojado e agressivo, tem como destaque o conjunto óptico frontal duplo de LED, cujo design foi inspirado na Honda Africa Twin. A carenagem superior se vale de um duto central que desvia o fluxo de ar da área do capacete, direcionando-o para as laterais do corpo do piloto, contando para tal com o para-brisa realizado em material sustentável (Durabio™) de alta transparência. A aerodinâmica da carenagem frontal foi estudada para elevar a agilidade da XL750 Transalp.

Leve e perfeitamente dimensionado para atender às expectativas dos mais exigentes motociclistas, o motor da Transalp se beneficiou da grande experiência dos engenheiros da Honda para oferecer um alto padrão de resposta em toda a faixa de rotação. O bicilíndrico paralelo de 755 cc – compartilhado com a CB750 Hornet – produz 69,3 cv de potência máxima e um torque de 7,04 kgf.m. A configuração do sistema Throttle By Wire (TBW) orienta o caráter do motor para uso turístico, privilegiando o conforto.