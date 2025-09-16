Honda renova cores da scooter PCX 2026

Brasil - A presença das scooters nas ruas brasileiras cresce a cada ano, e a Honda PCX é a principal responsável por essa expansão. Lançada em 2012, consolidou-se como líder absoluta do segmento, que hoje conta com mais de uma dezena de modelos. Entre janeiro e julho de 2025, a PCX respondeu por 33% da produção, segundo a Abraciclo, vendendo mais que o dobro da principal concorrente. O sucesso está na combinação de tecnologia, eficiência, confiabilidade e alto valor de revenda, tornando-se referência em qualquer critério.

A linha 2026 será oferecida em três versões: PCX 160 DLX ABS, agora na cor preto metálico; PCX 160 ABS, em azul perolizado; e PCX 160 CBS, em branco perolizado. Todas utilizam o motor OHC de 156 cm³ com tecnologia eSP+, que entrega 16 cv e 1,5 kgf.m de torque. O sistema ACG, que atua como motor de partida e gerador permite o funcionamento do Idling Stop, desligando o motor em paradas acima de três segundos e religando-o automaticamente, reduzindo emissões e consumo.

A transmissão CVT reforça a proposta de facilidade de uso. Já as versões DLX ABS e ABS trazem o HSTC (Honda Selectable Torque Control), que evita perda de tração em pisos escorregadios. A frenagem também se destaca: DLX ABS e ABS contam com discos nas duas rodas e ABS de um canal, enquanto a CBS usa disco dianteiro e tambor traseiro, com sistema combinado de frenagem. O chassi tubular de aço, com suspensão telescópica na frente e dois amortecedores atrás, garante conforto, estabilidade e agilidade.

Voltada ao uso urbano, a PCX 2026 oferece ergonomia e praticidade: compartimento sob o banco de 30 litros, porta-luvas com entrada USB, painel digital Blackout, sistema Smart Key com alarme e iluminação full LED com assinatura exclusiva.

As novas Honda PCX 160 2026 já estão disponíveis na rede de concessionárias Honda em todo o país, em suas três versões e cores atualizadas.

Versões e valores



Honda PCX 160 DLX ABS