Honda exibirá a Horaidon, moto Conceito em Suzuka

Brasil - A Honda exibirá o Honda Koraidon, um modelo conceito de mobilidade do futuro, na 46ª edição do Campeonato Mundial de Endurance FIM*1 2025/8 Horas de Suzuka 2, que será realizada de 1º a 3 de agosto, no Circuito de Suzuka (Província de Mie).

Na sexta-feira e sábado, o Honda Koraidon será exibido na Honda Racing Gallery (HRG), dentro do circuito. No dia 3 de agosto (domingo), o Honda Koraidon fará sua estreia nas pistas, exibindo sua “Sprinting Build” (Formação de Corrida) durante a cerimônia pré-corrida das 8 Horas de Suzuka.

O Honda Koraidon é uma mobilidade futuristica, criada com a experiência e as tecnologias exclusivas da Honda, no formato do Koraidon, um Pokémon lendário que aparece no jogo “Pokémon Scarlet”, com a cooperação da The Pokémon Company. A Honda realizou uma reprodução quase em tamanho real do formato do Koraidon, tanto em peso quanto em tamanho, nos mínimos detalhes. O Honda Koraidon foi exibido pela primeira vez no Honda Welcome Plaza Aoyama, de 7 (sexta-feira) a 9 (domingo) de março de 2025. Desde então, o desenvolvimento e a produção continuaram utilizando a experiência e a tecnologia proprietária da Honda, e esta será a primeira vez que o Honda Koraidon mostrará seu desempenho de corrida em público.