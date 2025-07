Honda CB 650R E-Clutch chega na segunda quinzena de agosto

desempenho do motor de 4 cilindros com 86,7 cv de potência máxima a 12.000 rpm com 5,8 kgf.m a 9.500 rpm, números adequados para uma naked, que se privilegia da aceleração proporcionada pelo motor de quatro cilindros em linha. Reconhecido pela potência em altas rotações e com entregas progressividade nas baixas e médias rotações, a sonoridade do motor através do clássico sistema de escape ‘quatro-em-um’ é um atrativo de inegável poder.

O painel TFT colorido de 5 polegadas é inédito, e foi desenvolvido para facilitar a leitura em locais com maior intensidade de iluminação. Novo também é o punho dos comandos com seletor multifunção retroiluminado à esquerda do guidão, que permite ao piloto operar diferentes parâmetros do quadro de instrumentos sem tirar a mão do guidão.

O conceito Neo Sport Café da Honda deriva do modelo CB4 Concept apresentado no Salão de Milão, o EICMA, de 2015, que em síntese reinterpretava as mágicas café racers dos anos 1950-1960, trazendo para motocicletas modernas um design clássico mas com toque atual. Um dos principais expedientes usados para a criação das Honda Neo Sports Café foi dar protagonismo à ‘Arte Mecânica’, explorando a beleza de elementos como o motor, ao qual a Honda sempre deu grande importância não só no aspecto técnico mas também estético. Neste contexto, a nova CB 650R E-Clutch é um perfeito exemplo da fusão entre alta tecnologia, inovação e o conceito Neo Sports Café.

O passo seguinte deste conceito estético veio com a CB 650R apresentada no final de 2021, oferecendo desempenho empolgante através de seu motor de quatro cilindros em linha, que aliado à leveza do conjunto garante excelente maneabilidade e reconhecimento por ser uma motocicleta homogênea e equilibrada, que oferece potência e agilidade em doses exatas.

Brasil - A filosofia da Honda exige constante pesquisa e inovação, tanto em termos de design quanto à tecnologia. Exemplo deste empenho é a evolução do estilo café racer para alcançar um visual ultraminimalista e de vanguarda, que recebeu o nome “Neo Sports Café”, cujo modelo pioneiro foi a CB 1000R, lançada no Brasil em 2019.

A parte ciclística mantém as características, proporcionando um conjunto perfeito, tanto para uso urbano como para pilotagem esportiva em estradas sinuosas. O chassi de aço tipo Diamond oferece grande rigidez, enquanto o garfo dianteiro Showa SFF-BP USD de Ø 41 mm e o amortecedor traseiro Showa entregam elevada maneabilidade e estabilidade. Pinças de freio dianteiro de quatro pistões com montagem radial atuam em discos flutuantes de Ø 310 mm e rodas de alumínio fundido com pneus dianteiros e traseiros 120/70-ZR17 e 180/55-ZR17.

Características

A evolução do estilo Neo Sports Café da CB 650R 2026 tem como destaque o compacto e característico formato trapezoidal, dominado pelo tanque e motor associados à uma nova traseira, mais elevada, e o grupo ótico dianteiro com novo farol. Toda a iluminação é por LED, e uma nova lanterna traseira se encaixa perfeitamente na nova rabeta.

A vista frontal está mais impactante graças às novas proteções laterais do radiador, resultando em um visual geral mais dinâmico. O longo tanque de combustível continua sendo um elemento-chave do design da CB 650R. Suas linhas acentuam a solidez das superfícies metálicas autênticas e coroam a engenharia do motor de quatro cilindros. O guidão cônico facilita curvas fechadas e em baixa velocidade. O formato dos bancos do garupa e do piloto foi revisado para combinar com a nova traseira. A altura do banco permanece em 810 mm.

Motor

O motor DOHC de 4 cilindros em linha, arrefecido a líquido, com cilindrada de 649 cm³, que alcança um alto nível de manobrabilidade nas faixas de baixa e média rotação (RPM), além de proporcionar uma pilotagem esportiva em altas rotações.

Além da melhoria no torque na faixa média de RPM, obtida por meio da alteração no tempo de acionamento do comando de válvulas de admissão, a unidade motriz também conseguiu oferecer uma sensação linear e envolvente de aumento de rotação, som de admissão/escape e características de desempenho únicas do motor de 4 cilindros em linha, atingindo uma potência máxima de 86,7 cv de potência máxima a 12.000 rpm com torque máximo com 5,8 kgf.m a 9.500 rpm, enquanto cumpre com as normas e regulamentações ambientais do PROMOT 5.

O sistema de acionamento direto do comando de válvulas resulta em um cabeçote compacto; o diâmetro é de 67 mm x 46 mm, com taxa de compressão de 11,6:1. Velas de ignição de irídio são utilizadas e dutos de ar duplos – em ambos os lados do tanque de combustível – alimentam a caixa do filtro de ar e produzem um ronco de admissão imponente.

Preço e cores

Honda CB 650R E-Clutch estará disponível na rede de concessionários Honda a partir da 2ª quinzena de Agosto.

As opções de cores são: Cinza Fosco, Azul Perolizado e Vermelho Perolizado. O preço público sugerido, base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete e seguro é de R$ 58.270,00.