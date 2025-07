Honda CB 300F Twister 2026 terá novas cores para versões CBS e ABS

Brasil - A Honda CB 300F Twister chega à sua versão 2026 forte na liderança em seu segmento. Lançada em 2023, mais de 140 mil CB 300F Twister foram emplacadas no arco de dois anos e meio de mercado (dados FENABRAVE, de janeiro de 2023 a junho de 2025). Tal sucesso comprova o acerto da fórmula que concilia design agressivo com elevada tecnologia. Um mix que, definitivamente, conquistou os que desejam uma motocicleta versátil, capaz de encarar o dia a dia nas cidades, mas também percursos rodoviários com grande economia e desempenho.

Destaque na Honda CB 300F Twister é a possibilidade de optar por versão com frenagem ABS de dois canais ou a versão com frenagem CBS. Em ambas os discos dianteiro e traseiro têm as mesmas dimensões, Ø 276 mm e Ø 220 mm, respectivamente. O que muda é o cáliper dianteiro, de três pistões na versão CBS – na qual a ação no pedal de freio atua em ambas rodas –, enquanto na versão ABS o cáliper dianteiro tem pistão duplo. Em ambas CB 300F Twister o cáliper do freio traseiro é do tipo pistão simples.

A Honda CB 300F Twister é equipada com modernas rodas de liga-leve calçadas com pneus radiais de elevada especificação, o que exalta a esportividade do modelo assim como proporciona elevada segurança, tanto em pilotagem esportiva como em pisos de baixa aderência.

Quanto à praticidade, a CB 300F Twister se destaca pelo seu painel Blackout com tela LCD e porta USB-C, e item de alta tecnologia como a iluminação full-LED. O design é um ponto alto do modelo, caracterizado por linhas angulosas que dominam a área do tanque de combustível, carenagem de farol minimalista e arrojada rabeta, além do banco de dois níveis que define o caráter esportivo, marcante e agressivo.

Para 2026, a principal novidade da Honda CB 300F Twister está na renovação das cores, que reforça ainda mais o apelo visual e esportivo do modelo. A versão ABS passa a contar com o inédito Azul Perolizado, que se junta ao já consagrado Vermelho Metálico, enquanto a versão CBS estreia o moderno Cinza Metálico, ao lado do tradicional Vermelho Metálico. As novas tonalidades foram escolhidas para valorizar o design agressivo da motocicleta e oferecer aos consumidores opções que combinam estilo, personalidade e sofisticação.

As Honda CB 300F Twister ABS e CB 300F Twister CBS 2026 estarão disponíveis nas concessionárias a partir da 2ª quinzena de agosto. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem.