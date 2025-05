Honda apresenta NX 500 2026: uma autêntica aventureira urbana

A segurança, item importante para qualquer motocicleta , se revela ainda mais crucial em modelos que permitem uma ampla versatilidade de uso. Assim, a introdução do sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control, é aspecto que eleva a Honda NX 500 a um nível superior em seu segmento, o que também pode ser dito sobre o painel TFT de 5 polegadas, as rodas mais leves e a aperfeiçoada iluminação full-LED.

A nova Honda NX 500 atenderá com exatidão estas premissas, demonstrando alta capacidade para divertir seu piloto em estradas sinuosas, trilhas leves ou no dia a dia da cidade. As viagens de qualquer tamanho são outro ponto de força da NX 500, tendo em vista o equilíbrio entre potência, economia e capacidade de oferecer conforto ao condutor e eventual passageiro.

A sigla NX têm um longo histórico na Honda: desde os anos 1980 designa uma categoria de modelos capazes de encarar off-road leve e servir com competência a um uso diário, seja ele urbano ou com deslocamentos em estradas ou vias expressas.

A Honda NX 500 alcança um novo patamar em eficiência dinâmica e um design coerente com tamanha evolução, mas não deixará de ser porta de entrada ideal no mundo Adventure, abrindo o caminho da alta cilindrada para novos motociclistas.

A opção por batizar esta novidade com a sigla “ NX ” visou destacar a nova identidade do modelo, explícita pelo estilo mais agressivo, pela tecnologia aperfeiçoada e por uma ampla variedade de melhorias em detalhes.

Elemento de vital importância é o motor bicilíndrico DOHC de oito válvulas e exatos 471 cc, uma “herança” da CB 500X para a nova NX 500, mas que recebeu novo ajuste para melhora do desempenho. O mesmo ocorreu com a parte ciclística, na qual pontuais intervenções visaram exaltar a agilidade sem alterar características fundamentais.

A Honda NX 500 atende este conceito com precisão, por incorporar importantes evoluções no aspecto técnico e estilístico em relação à consagrada CB 500X, que desde se lançamento há mais de uma década conquistou relevante consenso entre usuários por aliar versatilidade, confiabilidade mecânica e excelente desempenho.

Melhor estabilidade

A Honda NX 500 se destaca pelo visual impecável, um novo design que combina estilo aventureiro, dimensões compactas e robustez. Na parte frontal merece menção o farol de LED, cuja distribuição de luz permite maior visibilidade ao pilotar, especialmente em curvas. A lanterna traseira de LED também recebeu aperfeiçoamento visando elevar a visibilidade sem prejuízo estético.

A tecnologia premium aplicada à NX 500 tem na tela TFT colorida de 5 polegadas um de seus pontos altos. A principal qualidade deste novo painel é a de melhorar a visibilidade sob luz solar intensa, que se vale de uma nova tecnologia que sela o vão entre o vidro de cobertura e a tela TFT com resina, reduzindo reflexos e elevando a transmissão da luz de fundo. Personalizável, este painel permite optar por diferentes padrões de exibição.

O novo desenho do banco permite livre movimentação do condutor e facilita o acesso dos pés ao solo. A altura do assento, limitada a 834 mm facilita manobras, aspecto que também é beneficiado pela amplitude de rotação do guidão. A posição de pilotagem privilegia conforto e visibilidade, assim como a capacidade do reservatório de combustível, de 17,7 litros, que proporciona excelente autonomia.

Motor

O motor bicilíndrico paralelo de 471 cc e 8 válvulas, refrigerado a líquido, oferece excelente potência máxima e faixa de torque ampla no arco de rotações. A potência máxima de 49,6 cv é alcançada a 8.500 rpm, enquanto o torque máximo de 4,50 kgf.m é entregue a 7.000 rpm.

O sistema HSTC gerencia a tração da roda traseira, proporcionando maior tranquilidade e confiança para o piloto. O sistema compara as velocidades da roda dianteiras e traseira para detectar a eventual perda de tração da roda traseira e atua na injeção de combustível para reduzir suavemente o torque. O HSTC pode ser desativado completamente, se o piloto desejar.

A injeção de combustível PGM-FI otimiza o desempenho robusto nas faixas de baixa e média rotação proporcionando agilidade e uma sensação de aceleração intensa em vias urbanas. Já em altas rotações, o motor entrega uma elevação suave e progressiva do giro. O silenciador possui dois tubos de saída, conferindo um toque esportivo a cada pulso e um ronco estridente em altas rotações.

O motor cumpre função estrutural, complementando a rigidez do chassi com quatro pontos de ancoragem no quadro. O câmbio de seis marchas é gerenciado por uma embreagem assistida/deslizante, eliminando a tendência de perda de aderência da roda traseira em reduções bruscas de marcha.

Preço

A Honda NX 500 2026 estará disponível nas seguintes opções de cores: Vermelho, Preto Perolizado, Branco Perolizado, e o preço público sugerido base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 45.800,00.