Honda apresenta as novidades da linha 2025 da família New City

No início de 2022 a família New City foi lançada, marcando uma renovação completa do Sedã de sucesso e a estreia em seu segmento – o tão esperado New City Hatchback. Modernidade no design, alta tecnologia e itens de conforto e segurança inéditos – foram os primeiros modelos da marca produzidos no Brasil a trazer o Honda Sensing – elevaram o padrão de suas respectivas categorias, garantindo tanto ao New City Sedã como ao New City Hatchback um imediato consenso positivo.

A trajetória a partir de então foi um sucesso, realidade confirmada pelos inúmeros prêmios conquistados em três anos de mercado, com destaque para o recorrente reconhecimento como melhor opção de compra e de revenda, reforçando o DNA Honda de qualidade e durabilidade.

Para 2025, a nova geração de New City Sedã e New City Hatchback traz um significativo trabalho no design que determina marcante diferenciação entre as carrocerias. As modificações estéticas deram mais atitude esportiva ao New City Hatchback, enquanto a tônica do New City Sedã foi a sofisticação e elegância.

Em ambos, permanece o motor quatro cilindros aspirado de 1,5 litro 16V DOHC com injeção direta de combustível, robusto e de baixo consumo, acoplado ao aclamado câmbio CVT, Powertrain que proporciona dinâmica de excelência.

Outro substancial progresso dos New City 2025 diz respeito ao conteúdo, que desde a versão EX incorpora itens direcionados à conveniência, segurança e conforto, reforçando o posicionamento dos New City, como os mais completos dos segmentos em que atuam.

Design renovado

Para a renovação dos modelos que já apresentavam um elogiado design, o estilo foi alvo de um atento trabalho, no qual um dos objetivos principais foi uma maior diferenciação estética entre os modelos, dando ao New City Sedã linhas mais sofisticadas e elegantes, enquanto no New City Hatchback a busca foi por destacar a natural esportividade da carroceria em suas linhas mais arrojadas e dinâmicas comunicando mais energia e jovialidade.

O design frontal do New City Sedã conta com novidades no para-choque, grade e no acabamento cromado na parte superior. O para-choque passa a ter linhas mais fluidas e limpas, enquanto a grade recebe mais elementos horizontais e fica mais ampla, uma vez que o acabamento cromado superior fica mais estreito. O para-choque traseiro também é novo. Os elementos refletivos passam a ser horizontais e aplicados em um novo acabamento na parte inferior do para-choque. O conjunto de todas estas mudanças resultaram em um design mais largo, elegante e sofisticado, e com um pequeno incremento no comprimento total de 25 mm.

No New City Hatchback a parte frontal traz também um novo para-choque, com linhas mais arrojadas, e uma grade de desenho mais esportivo, com acabamento Black Piano na junção com o capô. A esportividade também é encontrada em novas formas para o para-choque traseiro, com moldura inferior em preto, que explora a atitude energética e mais esportiva do modelo. As dimensões do Hatchback tiveram um pequeno incremento, de 2 mm no comprimento.

Elementos que tradicionalmente tem grande importância no design, as rodas do New City Sedã e New City Hatchback são novas e são comuns aos dois modelos. Na versão de entrada, a LX, as rodas de liga leve são aro 15” com acabamento diamantado e fundo cinza. Nas versões EX, EXL e Touring do New City Sedã as rodas são aro 16” com acabamento diamantado e fundo preto, as mesmas do New City Hatcback EX e EXL. A versão Touring do Hatchback tem uma opção exclusiva de rodas, com acabamento escurecido e fundo preto.

Interior refinado

Desde seu lançamento a família New City é reconhecida pelo amplo conteúdo. A lista de equipamentos disponíveis, sejam eles visando conforto, segurança ou conectividade, tornaram o New City Sedã e New City Hatchback referências de suas categorias. Visando manter esse reconhecimento, a linha 2025 traz importantes atualizações que, elevam ainda mais o padrão, posicionando-os em situação de destaque e indiscutível liderança contando com conteúdo de veículos premium.