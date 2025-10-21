Brasil - Elegante e esportivo, com um interior espaçoso e repleto de tecnologia, o ZR-V foi desenvolvido sem concessões, visando ao equilíbrio entre conforto, robustez e dirigibilidade, para atender plenamente aos anseios de clientes que buscam excelência, inclusive nos detalhes. Sua linha 2026 chega com um pacote ainda mais atraente de itens de série, reforçando sua excelente relação custo-benefício.

Integrante da família de SUVs da Honda no Brasil, o ZR-V posiciona-se entre os consagrados HR-V e CR-V. Ele preserva o DNA que tornou esses SUVs referência em eficiência, dinâmica, confiabilidade e alta tecnologia voltada à segurança e ao bem-estar de seus usuários.

O prazer ao dirigir é um dos grandes destaques do ZR-V. Baseado na plataforma global usada no Civic, o modelo apresenta refinado comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã, aliados à robustez e conforto dos SUVs.

Com uma lista de equipamentos agora ampliada na linha 2026, o ZR-V proporciona elevada segurança, conectividade e conveniência aos ocupantes. As dimensões externas superiores, o amplo espaço interno, a alta qualidade e o refinamento dos materiais também são destaques do novo SUV da Honda.

Estilo exterior expressivo

A presença marcante é uma das principais características do ZR-V. O design apresenta uma silhueta arrojada e imponente, com uma linha de cintura que começa no capô alongado e segue harmoniosamente até a ondulação dos para-lamas traseiros, adicionando força ao visual ao mesmo tempo em que agrega elegância e fluidez à carroceria. O conjunto ótico frontal com faróis full LED e as lanternas traseiras amplas exaltam a largura do modelo.

Na dianteira, a expressiva grade é ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque e ao redor das rodas dianteiras, melhorando a eficiência aerodinâmica. A aparência limpa e sofisticada do teto se deve à tecnologia de soldagem a laser, que eliminou a necessidade de molduras longitudinais. Outro detalhe de relevância estética e perfeccionismo aerodinâmico vem dos limpadores de para-brisa, que se escondem sob a linha do capô quando não estão em uso.