Brasil - Abastecer os carros com álcool é uma prática comum no Brasil desde os anos 70, mas a pesquisa dos combustíveis de origem vegetal começou muito antes. O pioneiro Ford Modelo T, lançado há 117 anos nos EUA, era conhecido pela capacidade de operar com gasolina e outros tipos de combustível, como álcool e querosene. E documentos da década de 1910 mostram que Henry Ford pesquisou o uso de combustíveis à base de diferentes produtos, como açúcar, madeira, milho e batatas.
“Todo mundo está esperando por um substituto para a gasolina”, declarou Henry Ford para uma edição de 1916 do jornal Western Brewer, voltado aos produtores de cerveja. Notório abstêmio, ele também lamentou o fechamento de cerca de 60 cervejarias devido à proibição da bebida no estado de Michigan.
“Quando isso acabar não haverá mais gasolina e, muito antes disso, o preço da gasolina terá subido a um ponto em que será muito caro para ser queimado como combustível automotivo”, disse.
Resultados promissores
Experimentos realizados nos laboratórios da Ford durante 18 meses mostraram que o álcool combustível podia não só ser um substituto adequado para a gasolina, mas também um produto comercialmente viável. Na visão de Henry Ford, as cervejarias fechadas poderiam ser convertidas em destilarias para produzir álcool combustível, aproveitando os milhões de dólares já investidos naquelas instalações.
O típico motor de quatro cilindros do Modelo T gerava uma potência de 20 cv, com consumo de 5,5 a 8,9 km/l. Ford orgulhou-se de que um Modelo T testado com álcool tinha uma potência 15% maior do que com gasolina, embora com autonomia um pouco menor – algo que os donos de carros flex hoje experimentam na prática.
O combustível alternativo foi apontado também como um benefício para os agricultores, que logo usariam tratores agrícolas, como o popular Fordson da Ford. Henry Ford declarou ao Western Brewer que já tinha 30 desses “tratores motorizados” funcionando com álcool em Dearborn. E previu um futuro em que o álcool combustível poderia ser fornecido por tubulações subterrâneas para uso na iluminação e cozinhas, como o gás natural.
Nesses testes vários grãos e vegetais foram convertidos em álcool, incluindo resíduos de fábricas de enlatados e de açúcar que normalmente seriam descartados. Outras fontes promissoras eram talos de milho e uma variedade de batatas da Alemanha, que poderiam ser cultivados localmente.
Lei Seca
Apesar do potencial dos biocombustíveis, a dificuldade de operar destilarias na era da Lei Seca acabou inviabilizando o projeto. A proibição do álcool no estado de Michigan já existia antes da lei nacional entrar em vigor, em 1920. E quando ela terminou, em 1933, a Ford já havia avançado, substituindo o Modelo T pelo Modelo A e, em seguida, pelo motor V8 de cabeçote plano.
A ideia de Henry Ford não se concretizou, mas seus esforços no desenvolvimento de combustíveis alternativos fazem parte do legado de engenhosidade e pensamento inovador que hoje definem a Ford.