Brasil - Desde o início, a Citroën buscou ir além das ruas e rotas convencionais para conquistar novos terrenos, sem abrir mão da confiabilidade e do conforto em qualquer situação, caracteristicas que se tornaram parte da marca e está presente nos SUVs do duplo chevron.

Em 1922, três anos após a fundação da marca, a Citroën aceitou o desafio de atravessar o Saara de carro pela primeira vez. Para André Citroën, estar em grandes expedições e cruzar territórios inexplorados era a melhor forma de consolidar a imagem da marca e reforçar a robustez dos modelos produzidos pela Citroën. O deserto do Saara reunia as condições ideais para esse propósito.

Para garantir o sucesso da missão e a adaptação dos veículos às condições mais extremas, André Citroën contratou Adolphe Kégresse, engenheiro militar francês que esteve ao serviço do czar da Rússia e patenteou um sistema que permitia que os automóveis fossem capazes de enfrentar terrenos difíceis com maior eficiência.

A liderança da expedição foi confiada a Georges-Marie Haardt, então diretor-geral da Citroën e com experiência prévia em veículos blindados durante a Primeira Guerra Mundial. Ao seu lado estava Louis Audouin-Dubreuil, que reunia vivência militar em unidades de tanques, experiência como piloto de guerra e profundo conhecimento do Norte da África, adquirido como oficial das forças coloniais francesas, no qual foi responsável pelos veículos em expedições como a Saoura–Tidikelt, em 1919. Esse mesmo grupo seria decisivo também nas expedições do “Croisière Noire” e do “Croisière Jaune”.

Documentário

O documentário desta travessia permaneceu em cartaz por quatro anos em diversos cinemas de Paris. Pouco depois, André Citroën passou a considerar um objetivo ainda mais ambicioso, cruzar todo o continente africano de carro, da Argélia até Madagascar. Assim começou a tomar forma a próxima grande expedição da marca, o “Croisière Noire”.

No dia 28 de outubro de 1924, oito veículos Citroën equipados com reboques, carregados com suprimentos e peças mecânicas, reuniram-se em Colomb-Béchar, no sul da Argélia. O grupo partiu em direção à região de Tanezrouft, conhecida como “a terra da sede”, dando início a um percurso de aproximadamente 24 mil quilômetros pelo continente africano. Ao volante estavam cerca de 20 homens, sob o comando de Georges-Marie Haardt e Louis Audouin-Dubreuil.

Apesar do planejamento detalhado, os imprevistos surgiram rapidamente. Além das doenças tropicais, o terreno representou um dos maiores desafios. No deserto pedregoso, as rotas precisavam ser abertas manualmente. Nos rios, muitas vezes infestados de crocodilos, foi necessário construir balsas ou pontes improvisadas, algumas com até 58 metros de extensão. Em regiões de vegetação densa, trilhas foram abertas com facões. A isso se somaram capotagens, áreas de areia movediça, incêndios em veículos e encontros com grupos hostis.

Ainda assim, o cronograma precisava ser cumprido. Em 20 de junho de 1925, diante de uma multidão de cerca de 60 mil pessoas, três dos quatro grupos que haviam se reorganizado em Kampala (Uganda), chegaram a Antananarivo (Madagáscar) após embarques realizados em Mombasa (Quênia), Dar es Salaam (Tanzânia) e Beira (Moçambique). O quarto grupo juntou-se aos demais apenas no final de agosto, após percorrer cerca de 5.000 quilômetros adicionais até a Cidade do Cabo (África do Sul).