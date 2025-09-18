GWM lança no Brasil o Haval H9, um SUV inteligente de 7 lugares

Brasil - A SUV inteligente de 7 lugares projetado para todos os terrenos. Desenvolvido ao longo de seis milhões de quilômetros de testes em 76 tipos de terrenos ao redor do mundo, o H9 foi colocado à prova em cenários extremos de frio, calor, altitude elevada e alta corrosão, garantindo confiabilidade, durabilidade e desempenho acima da média.

O GWM Haval H9 estreia com um grande diferencial: o pacote mais completo de itens de segurança e conforto da categoria de SUVs de 7 lugares, aliado à garantia de 10 anos mais abrangente do mercado, reforçando a confiança da marca no produto. Com o slogan “um grande carro para grandes aventuras”, as vendas do GWM Haval H9 começam em 12 de setembro, disponíveis no site oficial da marca e em toda a rede de concessionárias, com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$ 319 mil.

“A chegada do Haval H9 representa um avanço importante para a GWM e demonstra a confiança da empresa no potencial do mercado nacional. Ampliar o portfólio significa oferecer mais escolhas aos consumidores e, consequentemente, aumentar nossa participação em um setor altamente competitivo. Essa operação ocupa um papel central dentro do plano global da marca e reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Motor e transmissão

O Haval H9 combina desempenho e robustez com motor 2.4L turbo diesel de 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria GWM. Cerca de 50% do torque total de 480 Nm já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm. Essa configuração garante força imediata e trocas rápidas e imperceptíveis, além de um rodar silencioso devido às inúmeras tecnologias aplicadas para entregar o veículo a diesel com menor vibração e ruídos interno e externo da categoria.

O modelo traz tração integral 4×4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos de condução do Sistema Todo-Terreno (ATCS), que permitem enfrentar desde o asfalto até trilhas severas. Recursos exclusivos, como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540° com chassi transparente, tornam o SUV ainda mais versátil.

Sua capacidade off-road é reforçada por ângulo de ataque de 31°, saída de 25°, altura livre do solo de 224 mm e habilidade de vencer rampas de até 57% (29,7°) e a maior capacidade de imersão da categoria, de até 800 mm.

Para vencer os obstáculos mais difíceis com segurança e conforto, o Haval H9 é equipado com uma suspensão dianteira independente do tipo duplo A com molas helicoidais e barra estabilizadora com 221 mm de curso, e uma traseira com eixo rígido com cinco braços (five link) com molas helicoidais e barra estabilizadora de 235 mm de curso.