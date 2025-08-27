Golf GTI está de volta ao Brasil

Brasil - A lenda esportiva de Volkswagen está de volta ao Brasil! O Novo Golf GTI chega ao País em sua primeira aparição oficial no Aeroporto de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Numa inédita e ousada aparição, o mais emblemático dos esportivos protagonizou uma drag race com um avião Beechcraft Bonanza G36.

O charmoso aeroporto da cidade de São Joaquim da Barra assistiu, em primeira mão, a aparição oficial do Novo Golf GTI, de uma maneira divertida, ousada e, claro, com muita velocidade. Lado a lado, percorreram os 1.320 metros da pista de decolagem.

Com o Launch Control acionado, o Golf GTI com os 245 cv produzidos pelo motor EA888 de quatro cilindros, 2.0l turbo, larga próximo do Bonzana G36 com seu motor seis cilindros aspirado gerando 300 cv. Após 6,1 segundos, o GTI rompe a barreira dos 100 km/h e abre distância do Beechcraft. Um pouco antes da linha de chegada, seu “rival” surge no retrovisor, prestes a decolar. Vitória do Golf GTI!

No comando dos “aviões”, Ciro Possobom, CEO e Presidente da Volkswagen do Brasil conduziu o Golf GTI, enquanto o empresário Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo pilotou seu Bonanza.