Golf GTI está de volta ao Brasil

Brasil - A lenda esportiva de Volkswagen está de volta ao Brasil! O Novo Golf GTI chega ao País em sua primeira aparição oficial no Aeroporto de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Numa inédita e ousada aparição, o mais emblemático dos esportivos protagonizou uma drag race com um avião Beechcraft Bonanza G36.
O charmoso aeroporto da cidade de São Joaquim da Barra assistiu, em primeira mão, a aparição oficial do Novo Golf GTI, de uma maneira divertida, ousada e, claro, com muita velocidade. Lado a lado, percorreram os 1.320 metros da pista de decolagem.
Com o Launch Control acionado, o Golf GTI com os 245 cv produzidos pelo motor EA888 de quatro cilindros, 2.0l turbo, larga próximo do Bonzana G36 com seu motor seis cilindros aspirado gerando 300 cv. Após 6,1 segundos, o GTI rompe a barreira dos 100 km/h e abre distância do Beechcraft. Um pouco antes da linha de chegada, seu “rival” surge no retrovisor, prestes a decolar. Vitória do Golf GTI!
No comando dos “aviões”, Ciro Possobom, CEO e Presidente da Volkswagen do Brasil conduziu o Golf GTI, enquanto o empresário Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo pilotou seu Bonanza.
O Golf GTI ganhou a corrida em solo, enquanto o Beechcraft G36, logo atrás do carro, começa a decolar, contorna a pista novamente e se aproxima do aeroporto para um rasante incrível sobrevoando o cenário da disputa.
“Uma disputa dessas não vemos todo dia, né? O Golf GTI é uma lenda no Brasil e tê-lo oficialmente por aqui é uma conquista para todos nós da Volkswagen. E fazer uma arrancada ao lado de um avião é mais uma história com um Volkswagen que nunca vou me esquecer”, completa Ciro Possobom.
“Nada melhor do que comemorar a chegada de um dos maiores ícones esportivos ao lado de outro grande modelo da aviação, o Beechcraft Bonanza G36. Como amante de carros e aviões, foi um momento incrível. E, ainda posso garantir que a vista de dentro do cockpit do avião vendo o Golf GTI passando em tão pouco tempo foi a mais emocionante”, ressalta Luiz Gustavo, piloto do avião.