GM usa IA para aprimorar Novo Onix

A General Motors foi uma das primeiras empresas automotivas do mundo a aplicar inteligência artificial em seus processos de desenvolvimento. Agora, com a consolidação de tecnologias como machine learning, redes neurais e IA generativa, esse recurso alcança outro patamar de aplicabilidade. E tem papel central na evolução do Novo Onix.
O desenvolvimento da linha 2026 tanto do hatch como do sedã da Chevrolet contou com o apoio de algoritmos inteligentes, simulações em supercomputadores e validação em campo, dando origem a um produto ainda mais avançado. Na prática, isso significa um carro com design aprimorado, cabine mais confortável e melhor dinâmica veicular.
A aplicação da inteligência artificial foi decisiva em múltiplas frentes: do formato do novo para-choque ao ajuste fino do sistema de climatização à calibração do motor. O resultado é um compacto que evolui em aspectos tangíveis, com entregas perceptíveis nas mais variadas condições de uso cotidiano.
Design e Inovação do Novo Onix
À primeira vista, o Novo Onix transmite uma percepção imediata de modernidade e sofisticação. A frente redesenhada, com traços mais horizontais, destaca a nova grade e os faróis Full LED (disponíveis pela primeira vez na linha), que não apenas realçam o estilo, mas também ampliam em 61% a eficiência luminosa em comparação com o anterior.
O para-choque frontal passou por uma reformulação completa, elevando o ângulo de ataque para facilitar a transposição de obstáculos e refinando o fluxo de ar na peça. Nas laterais, rodas inéditas acentuam a identidade visual de cada versão. Na traseira, o sedã exibe lanternas translúcidas que valorizam o conjunto, enquanto o hatch ganha um aplique inferior que realça sua ousadia.
Interior e Conectividade
Ao entrar na cabine, a sensação de renovação é ainda mais evidente. O novo cockpit virtual rouba a cena: o painel de instrumentos digital de 8 polegadas e a central multimídia com tela de 11 polegadas formam uma superfície integrada e envolvente para elevar a experiência de conectividade. Os novos bancos dianteiros oferecem espuma mais macia, revestimentos mais flexíveis e suporte lombar aprimorado, garantindo conforto extra mesmo em trajetos longos.