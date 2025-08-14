GM usa IA para aprimorar Novo Onix

A General Motors foi uma das primeiras empresas automotivas do mundo a aplicar inteligência artificial em seus processos de desenvolvimento. Agora, com a consolidação de tecnologias como machine learning, redes neurais e IA generativa, esse recurso alcança outro patamar de aplicabilidade. E tem papel central na evolução do Novo Onix.

O desenvolvimento da linha 2026 tanto do hatch como do sedã da Chevrolet contou com o apoio de algoritmos inteligentes, simulações em supercomputadores e validação em campo, dando origem a um produto ainda mais avançado. Na prática, isso significa um carro com design aprimorado, cabine mais confortável e melhor dinâmica veicular.

A aplicação da inteligência artificial foi decisiva em múltiplas frentes: do formato do novo para-choque ao ajuste fino do sistema de climatização à calibração do motor. O resultado é um compacto que evolui em aspectos tangíveis, com entregas perceptíveis nas mais variadas condições de uso cotidiano.