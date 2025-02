GM traz de volta Opala, Chevette e Monza

Como parte das celebrações dos 100 anos de atividades no Brasil, a GM está trabalhando em um projeto-piloto focado em carros antigos. Batizado de Vintage, o programa é pensado para atender colecionadores e fãs da marca que buscam projetos exclusivos, concebidos e certificados pelo departamento de engenharia da GM.

No momento, estão sendo preparados alguns modelos icônicos da Chevrolet, todos produzidos no país nas décadas de 1960 a 1990. A escolha dos veículos baseou-se na relevância deles no mercado de clássicos. Nesta lista, estão carros cultuados como o Opala e o Chevette, além de picapes emblemáticas, incluindo a 3100 Brasil, pioneira entre os utilitários projetados para o mercado nacional.

“O Vintage da Chevrolet vai atuar em dois nichos estratégicos de carros antigos: o de restauração e o restomod. Enquanto a primeira modalidade visa preservar ao máximo a originalidade do veículo e de seus acessórios; no restomod, o objetivo é outro – por isso agrega-se ao automóvel de época atualizações tecnológicas para deixá-lo mais confortável, seguro ou mesmo confiável para ser utilizado no dia a dia”, explica Emerson Fischler, diretor de engenharia da GM América do Sul.