Geovani Tavares conquista 2ª vitória na Fórmula Truck

O paraguaio Geovani Tavares venceu a categoria F-Truck na 6ª etapa da Fórmula Truck, domingo (4), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. Competindo com um Scania, Geovani completou as 21 voltas da corrida wm37m57s867. Esta foi a segunda vitória de Geovani na categoria, uma vez que tinha ganhado a etapa anterior, disputada em Campo Grande, no mês passado.

O paranaense Fabrício Rossatto, pilotando um Volkswagen, conquistou a segunda colocação, recebendo a bandeirada final 3s728 atrás de Geovani Tavares. Rossatto se classificou à frente de Márcio Rampon (PR), Douglas Collet (RS), Carlos Eduardo Conci (PR) e Thiago Mânica (PR), que pela ordem, fecharam as seis primeiras colocações e foram ao pódio.

Ao comentar sua vitória, Geovani Tavares destacou que o caminhão estava muito bom e só tem a agradecer a equipe e a seus patrocinadores. “Fiz uma corrida preocupado em não cometer erros porque qualquer bobeada seria o suficiente para o Fabrício me passar. Estou feliz com a segunda vitória consecutiva e agora e festejar muito. A segunda-feira será agitada em Katuate, minha cidade no Paraguai”, frisa Geovani, que também fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m46s869.

Na classificação do campeonato, o curitibano Márcio Rampon manteve a liderança da categoria F-Truck, com 360 pontos, enquanto que Geovani tem 315 e Fabrício Rossatto 245 pontos.