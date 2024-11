BANDEIRADA Paranaense de Kart conta com 165 participantes em edição histórica

Com 165 inscrições, o Campeonato Paranaense de Kart finalizou sábado (2), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, a 60ª edição de sua história. O mais antigo campeonato estadual do kartismo no Brasil foi também o Open do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro, que será disputado na próxima semana, entre os dias 11 e 16, na […]