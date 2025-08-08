Garagem Volkswagen é ampliada para exibir relíquias automotivas

Brasil - A Volkswagen do Brasil anuncia a ampliação do seu espaço dedicado à memória automotiva com a inauguração de um anexo da Garagem Volkswagen, localizada na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Com 400 m² de área, o novo anexo foi projetado para abrigar um acervo ainda mais exclusivo, composto por 13 veículos entre protótipos, carros-conceito, esportivos e modelos que nunca chegaram a ser lançados.
A iniciativa foi viabilizada por meio das vendas do Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen e reforça o compromisso da marca com a preservação da sua história, ao mesmo tempo em que celebra a engenharia, o design e a inovação que consolidaram a Volkswagen como referência no setor automotivo brasileiro. A marca, aliás, é a única fabricante do País a manter e preservar um acervo de veículos desta monta.
“A Garagem Volkswagen é um projeto vivo, que cresce e se transforma junto com a nossa marca. Desde a sua inauguração, em 2022, temos trazido novidades a cada ano: em 2023, o lançamento do Certificado de Veículos Clássicos; em 2024, a primeira temporada do nosso podcast; e agora, em 2025, a inauguração da expansão. Mais do que preservar a nossa história, a Garagem reforça o vínculo emocional que o público tem com a Volkswagen e mostra como tradição e inovação caminham juntas”, afirma o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.
A Garagem Volkswagen está aberta ao público geral atrelada ao Programa de Visitas Volkswagen. Basta se cadastrar gratuitamente no site para conhecer a fábrica Anchieta, da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). Clique aqui para fazer o agendamento. O tour pela histórica fábrica da Anchieta tem duração aproximada de 2h30 e contempla os principais pontos do processo de fabricação dos veículos, como Estamparia, Armação e Montagem Final. No circuito, o visitante terá acesso à Garagem Volkswagen.
Brasília 1974
Com 41 anos de história e pouco mais de 46 mil km marcados no hodômetro, a Brasília produzida em 1974 acaba de voltar de um intercâmbio. É que a unidade foi cedida para exposição em 2012, no Auto Museu Volkswagen, localizado em Wolfsburg, cidade natal da marca, na Alemanha. E retornou ao seu País de origem depois de mais de uma década “aprendendo alemão”. Na belíssima cor Vermelho Rubi, o primeiro hatch brasileiro é equipado com motor 1.600 a ar com carburação simples e câmbio manual de quatro marchas. Em seu habitáculo, o revestimento na cor caramelo aparece nos bancos e painéis de porta – todo monocromático. Como presente de boas-vindas, o modelo recebeu seu próprio Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen.
Golf Competição 1999
O Golf GTI Competição é um ícone dentro da história da Volkswagen do Brasil. Foi criado em 1999 por uma equipe entusiasta do Desenvolvimento do Produto, inspirados nas corridas europeias. Assim como o GTI original, ele nasceu de um projeto extracurricular, mas, ao contrário de seu “irmão”, nunca chegou ao público. Com a pintura personalizada em prata e faixas azuis largas, o modelo ostenta o número “17” em homenagem à Ala 17 da Planta Anchieta, onde o time responsável pelo desenvolvimento da máquina trabalha. Suas rodas de 16 polegadas foram importadas da Volkswagen Motorsport. O modelo possui o mesmo conjunto motor/transmissão do GTI de série: motor 1.8 20V que entrega 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, com escape direto da saída da turbina e bocal na lateral esquerda do veículo
Gol Endurance 2002
A proposta lançada no Salão do Automóvel de 2002 remetia aos feitos automobilísticos dos anos 1960 e tinha como objetivo promover o Gol, em uma grande jogada de marketing: quebrar o recorde mundial de Endurance (longa duração) na categoria. Foram poucos meses de preparação até que a marca fosse alcançada: o Gol estabeleceu, às 12h23 do dia 15 de janeiro de 2003 a marca de 25 mil km rodados. O local para a prova, nomeada Endurance VW, foi o Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos. O trecho definido para o recorde foi o anel externo do circuito, com 3.108 metros de extensão.
Kombi Série Prata 2005
Normas mais exigentes de emissão de poluentes exigiram a aposentadoria do lendário motor boxer refrigerado a ar no fim de 2005. Para marcar a despedida do propulsor que nasceu com a própria Volkswagen, 200 unidades da Kombi Standard – o último carro no mundo ainda equipado com esse tipo de motor, aqui com 1.584 cm3, 58 cv e 11,3 kgfm de torque – se transformaram em Série Prata, hoje muito cobiçada por colecionadores. E agora exposta na Garagem Volkswagen.
Externamente, a Kombi Série Prata saía na cor metálica Prata Light, combinada a para-choques e aros de faróis em Cinza Cross. Luzes de direção transparentes, lanternas escurecidas e uma plaqueta com o nome da versão na tampa do porta-malas completavam a diferenciação visual. Internamente, os destaques eram o revestimento exclusivo dos bancos e o logotipo “Kombi Série Prata Limited Edition” ao lado do velocímetro. Havia também vidros verdes e desembaçador do vidro traseiro. A unidade do acervo foi retirada da linha de montagem e nunca emplacada. Ela pertence, ainda, ao último lote dos modelos arrefecidos a ar.
Kombi Edição 50 anos 2007
Lançada em 2007, a Kombi Edição 50 anos foi uma versão comemorativa e limitada: uma unidade para cada ano de produção nacional do utilitário mais popular do País. Em setembro de 1957 a Kombi se tornou o primeiro Volkswagen nacional. Externamente, sua carroceria bicolor recebia logotipos da série na tampa do porta-malas e nas portas; as luzes de direção eram translúcidas e as lanternas, escurecidas. Na cabine, o grande troféu dos colecionadores: uma plaqueta com o número de produção no painel (01/50, 02/50, 03/50…). Mimos como miniatura e certificado de propriedade enriqueciam o índice de “colecionabilidade” do veículo que, naquele ano, já era equipado com um bloco de 1.4l refrigerado a água. A unidade da Garagem é um pré-série, número 00/50, e foi transferida da linha de montagem diretamente para o acervo.