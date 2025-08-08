Garagem Volkswagen é ampliada para exibir relíquias automotivas

Brasil - A Volkswagen do Brasil anuncia a ampliação do seu espaço dedicado à memória automotiva com a inauguração de um anexo da Garagem Volkswagen, localizada na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Com 400 m² de área, o novo anexo foi projetado para abrigar um acervo ainda mais exclusivo, composto por 13 veículos entre protótipos, carros-conceito, esportivos e modelos que nunca chegaram a ser lançados.

A iniciativa foi viabilizada por meio das vendas do Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen e reforça o compromisso da marca com a preservação da sua história, ao mesmo tempo em que celebra a engenharia, o design e a inovação que consolidaram a Volkswagen como referência no setor automotivo brasileiro. A marca, aliás, é a única fabricante do País a manter e preservar um acervo de veículos desta monta.

“A Garagem Volkswagen é um projeto vivo, que cresce e se transforma junto com a nossa marca. Desde a sua inauguração, em 2022, temos trazido novidades a cada ano: em 2023, o lançamento do Certificado de Veículos Clássicos; em 2024, a primeira temporada do nosso podcast; e agora, em 2025, a inauguração da expansão. Mais do que preservar a nossa história, a Garagem reforça o vínculo emocional que o público tem com a Volkswagen e mostra como tradição e inovação caminham juntas”, afirma o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

A Garagem Volkswagen está aberta ao público geral atrelada ao Programa de Visitas Volkswagen. Basta se cadastrar gratuitamente no site para conhecer a fábrica Anchieta, da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). Clique aqui para fazer o agendamento. O tour pela histórica fábrica da Anchieta tem duração aproximada de 2h30 e contempla os principais pontos do processo de fabricação dos veículos, como Estamparia, Armação e Montagem Final. No circuito, o visitante terá acesso à Garagem Volkswagen.

Foto: Divulgação

Brasília 1974

Com 41 anos de história e pouco mais de 46 mil km marcados no hodômetro, a Brasília produzida em 1974 acaba de voltar de um intercâmbio. É que a unidade foi cedida para exposição em 2012, no Auto Museu Volkswagen, localizado em Wolfsburg, cidade natal da marca, na Alemanha. E retornou ao seu País de origem depois de mais de uma década “aprendendo alemão”. Na belíssima cor Vermelho Rubi, o primeiro hatch brasileiro é equipado com motor 1.600 a ar com carburação simples e câmbio manual de quatro marchas. Em seu habitáculo, o revestimento na cor caramelo aparece nos bancos e painéis de porta – todo monocromático. Como presente de boas-vindas, o modelo recebeu seu próprio Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen.