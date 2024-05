Gabi Rampon estreia na Fórmula Truck

A estreia da curitibana Gabi Rampon será uma das atrações da 3ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (2), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A prova terá transmissão ao vivo em TV aberta pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria.

Gabi, de 17 anos, é filha de Márcio Rampon, atual bicampeão da categoria F-Truck Márcio Rampon, e sobrinha de Paulinho Rampon, da categoria GT Truck. Ela irá competir com o Scania nº 16 da equipe Mevania Racing.

Gabi vem se preparando para estrear na Fórmula Truck e mais de um ano, já tendo realizado treinos em Cascavel e Guaporé. No mês passado ela concluiu o curso de pilotagem na Escolinha do Cesinha, em Londrina.

Gabi diz estar muito ansiosa e emocionada para a estreia. “É um momento que tenho esperado e treinado muito para alcança-lo. Naturalmente, estou um pouco nervosa, mas isso faz parte da emoção. Minha expectativa é fazer uma boa corrida e, acima de tudo, conseguir terminá-la com um bom desempenho. Se Deus quiser, espero conquistar um pódio e tornar esse dia ainda mais especial. Ser a primeira mulher a competir nesta fase da Fórmula Truck é uma grande honra e responsabilidade para mim. É a realização de um sonho e uma oportunidade de mostrar que mulheres podem competir de igual para igual em um esporte predominantemente masculino. Espero inspirar outras garotas a seguir seus sonhos no automobilismo e ajudar a abrir portas para futuras gerações de pilotos mulheres”, salienta Gabi

Tradição com caminhões

Gabi adianta que seu interesse pelo automobilismo nasceu de uma verdadeira tradição familiar. “Fui criada no meio dos caminhões, pois meus avós eram caminhoneiros e passaram essa paixão para os meus pais, que se tornaram donos de uma oficina mecânica de caminhões. Cresci rodeada por caminhões, sempre fascinada por esse universo. Quando eu tinha 7 anos, meu pai começou a participar de arrancadas de caminhões e, em 2021, ele recebeu um convite do Gilberto Hidalgo para participar da Fórmula Truck. Eu sempre acompanhava meu pai nas corridas e me apaixonava cada vez mais pelo automobilismo. Estar nesse ambiente e viver essas experiências despertou minha paixão por esse mundo e me inspirou a seguir essa carreira”, acentua Gabi Rampon.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Cascavel poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria.