Ford organiza maior desfile de vans do mundo

Como parte da comemoração de 60 anos da Transit, a Ford convidou proprietários da van a participar de um desfile no seu centro técnico em Dunton, no Reino Unido. No total, 201 Transits se juntaram ao comboio, que foi registrado oficialmente no Guinness World Records como o maior desfile de vans do mundo.
Desde Transits de primeira geração a gasolina até modelos mais recentes, incluindo a elétrica E-Transit e a híbrida plug-in Transit Custom, participaram do desfile que reuniu clientes, proprietários de negócios, concessionárias, parceiros modificadores, mídia, funcionários da Ford e fãs.
O certificado do recorde foi entregue à Ford por Carl Saville, jurado e árbitro do Guinness World Records, durante o Transit Festival, evento que celebrou a rica história da van.
Declarações sobre o Evento
“No Guinness World Records documentamos fatos incríveis de todo o mundo e o recorde de ‘maior desfile de vans’ é um ótimo exemplo disso, especialmente porque celebra a icônica van Ford Transit – o veículo apropriado para deter este título”, disse Saville.
Cada um dos motoristas que participou do desfile também recebeu um certificado personalizado para registrar a sua participação no evento. Um deles foi o presidente do Transit Van Club, Peter Lee, que deu uma contribuição importante para a conquista do recorde.
História e Legado da Transit
Lançada em agosto de 1965, a Transit já soma mais de 13 milhões de unidades produzidas globalmente e é a van mais vendida no Reino Unido há 59 anos.