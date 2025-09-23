Ford organiza maior desfile de vans do mundo

Como parte da comemoração de 60 anos da Transit, a Ford convidou proprietários da van a participar de um desfile no seu centro técnico em Dunton, no Reino Unido. No total, 201 Transits se juntaram ao comboio, que foi registrado oficialmente no Guinness World Records como o maior desfile de vans do mundo.

Desde Transits de primeira geração a gasolina até modelos mais recentes, incluindo a elétrica E-Transit e a híbrida plug-in Transit Custom, participaram do desfile que reuniu clientes, proprietários de negócios, concessionárias, parceiros modificadores, mídia, funcionários da Ford e fãs.

O certificado do recorde foi entregue à Ford por Carl Saville, jurado e árbitro do Guinness World Records, durante o Transit Festival, evento que celebrou a rica história da van.