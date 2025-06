Ford Maverick inova no design em sua primeira atualização

Brasil - Picape mais nova do portfólio da Ford, a Maverick estreou globalmente em 2021 e agora traz sua primeira atualização. Além de renovar o visual e ganhar mais itens de tecnologia, segurança e conforto, a família cresceu e passa a oferecer três versões: a off-road Tremor, a esportiva Lariat Black e a Hybrid, esta última programada para o segundo semestre.

A proposta da marca com essa renovação é diversificar a linha e atender uma gama maior de clientes, adicionando um tempero extra à picape sem perder a sua característica de conforto e versatilidade para uso no dia a dia.

“A Maverick nasceu de um conceito único, alinhado com a tendência de crescimento das picapes como veículo de uso pessoal. A nova linha evoluiu em todos os quesitos e chega com um posicionamento de preço muito competitivo para atingir um novo patamar no mercado. A meta é liderar o segmento de picapes intermediárias a gasolina”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Motor atualizado

A Maverick Lariat Black e a Maverick Tremor são equipadas com o avançado motor 2.0 EcoBoost a gasolina, de 253 cv (@ 5.500 rpm) e torque de 38,7 kgfm (@3.000 rpm), que foi atualizado para entregar um desempenho ainda mais forte, junto com a transmissão automática de oito velocidades.

Além de nova calibração, as mudanças no motor incluem a adoção de novos componentes nos sistemas de ventilação do cárter, arrefecimento, temporização do eixo de comando, borboleta eletrônica, comando de válvulas variável, sensores, arquitetura do cabeçote e recirculação de gases de escapamento.

“Embora os valores nominais de potência e torque sejam os mesmos, com essa atualização as curvas de desempenho do motor ficaram muito melhores. Isso pode ser sentido nas respostas mais fortes e rápidas do acelerador em baixa rotação”, explica Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul.

Tecnológica e segura

As novidades de estilo da Maverick estão presentes na grade, no para-choque dianteiro, nos faróis de LED em formato de C, nos alargadores de para-lama e no oval Ford em preto. Já a cabine ficou muito mais tecnológica, com nova central multimídia SYNC 4 de 13,2” com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado, painel de instrumentos digital de 8”, carregador por indução, som premium B&O e atualizações over-the-air.

O teto solar elétrico e o porta-objetos sob o banco traseiro são itens de conforto que só a Maverick oferece no segmento, além de banco do motorista com ajuste elétrico em oito posições e retrovisores com aquecimento. A caçamba agora traz capota marítima como item de série em toda a linha.