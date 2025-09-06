Ford comemora 60 anos da Transit

Brasil - A Ford comemora os 60 anos da Transit, van que nasceu na Europa e tornou-se a mais vendida do mundo, com mais de 13 milhões de unidades produzidas até hoje. Conhecida pela robustez, economia e versatilidade, ela também oferece várias versões para atender as necessidades de diferentes tipos de negócios.

Ao longo de suas quatro gerações, a Transit trouxe seguidas inovações para o segmento. Ela começou a ser produzida em 9 de agosto de 1965, no Reino Unido, e com o crescimento da demanda logo passou a ser montada também em outros países, como Bélgica, Turquia, Holanda e Austrália.

O piso de carga plano, com mais espaço e facilidade para o carregamento, e o motor dianteiro, que proporciona uma experiência de direção semelhante à de um carro, foram desde o início diferenciais importantes da van da Ford diante das concorrentes. Com várias opções de modelos para carga e passageiros, ela ficou conhecida por atender desde pequenos empreendedores até grandes frotas e teve um papel importante no crescimento econômico do continente europeu.

Quatro Gerações da Transit

A primeira geração da Transit, equipada com motores V4 ou V6 a gasolina, ou diesel de quatro cilindros em linha, foi a que permaneceu mais tempo no mercado sem grandes alterações, até a primeira remodelação em 1977.

A segunda geração, lançada em 1986, trouxe o chamado design “one-box”, com para-brisa e capô inclinados praticamente no mesmo ângulo, e suspensão dianteira independente. A terceira geração, em 2000, seguia o design New Edge, também adotado em modelos como o Focus e o Ka, e tinha como principal inovação a oferta de tração dianteira ou traseira.