Brasil - A Ford F-150, modelo ícone da Série F, linha de picapes mais vendida do mundo e líder da América do Norte há 48 anos consecutivos, está comemorando o 50º aniversário de lançamento. Vendida hoje nos grandes mercados globais – e desde 2023 no Brasil –, ela trouxe seguidas inovações e tornou-se a referência do segmento.
Assim, é curioso saber que quando a F-150 foi introduzida, em 1975, não havia ideia de que alcançaria tamanho sucesso. Ela teve um lançamento discreto e, para entender como isso ocorreu, é preciso lembrar do contexto da época. Nos anos 1970, o mercado automotivo vivia o impacto da recessão econômica, da crise de combustível e uma preocupação crescente com o meio ambiente. Para reduzir as emissões, a Ford começou a equipar seus veículos com conversores catalíticos e lançou a F-150 como opção de picape de meia tonelada, situada entre a F-100 e a F-250.
Comparada à F-100, a F-150 tinha desempenho mais robusto e peso bruto total maior (2.744 kg x 2.495 kg), com uma capacidade de carga máxima apenas 4,5 kg menor que a da F-250. Ou seja, para uma “intermediária”, superava as expectativas, tanto na capacidade de carga e opções de combustível como no padrão de emissões.
Mesmo assim, na mostra da Ford no tradicional Salão do Automóvel de Detroit, em janeiro de 1975, ela entrou apenas como coadjuvante. Nos comunicados de imprensa, os destaques eram a primeira exibição pública da nova van Econoline Club Wagon, uma réplica do histórico carro de corrida “999” e a segunda geração do robô falante Freddie Ford. Os visitantes podiam também criar seu próprio comercial “na televisão colorida e depois se verem em replay instantâneo”.
Sobre a F-150, é mencionada apenas sua capacidade de “combinar o conforto de rodagem de uma F-100 com a capacidade de carga de uma F-250”. Até Freddie Ford, robô de 2,7 metros de altura construído com peças de carros Ford, parecia ofuscar o modelo.
Nas atas das reuniões de planejamento do produto da Ford, há pouca informação sobre o conceito da F-150. Uma nota registra que “as Séries F-150 e E-150 foram aprovadas pelo Sr. Henry Ford II em 21 de novembro de 1973”. Os manuais de vendas, confidenciais para os vendedores da Ford, destacavam o aumento da gama de PBT, a disponibilidade da F-150 com carroceria estendida SuperCab e o fato de ela aceitar combustível com ou sem chumbo.
Mas não demorou muito para a Ford perceber o sucesso que tinha em mãos. A partir de 1977, a Série F se tornou a linha de picapes mais vendida da América do Norte, posição que ocupa até hoje.
Entre outros diferenciais, além de inigualável robustez e desempenho, com motor 5.0 V8, a F-150 é a única do segmento com carroceria de alumínio de nível militar e oferece as tecnologias mais avançadas de assistência ao motorista. Além das versões Lariat, Lariat Black e Tremor no Brasil, a linha nos EUA inclui entre outras variantes a off-road Raptor e a elétrica Lightning, além de motorizações V6 e híbridas.