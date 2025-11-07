Brasil - A Ford F-150, modelo ícone da Série F, linha de picapes mais vendida do mundo e líder da América do Norte há 48 anos consecutivos, está comemorando o 50º aniversário de lançamento. Vendida hoje nos grandes mercados globais – e desde 2023 no Brasil –, ela trouxe seguidas inovações e tornou-se a referência do segmento.

Assim, é curioso saber que quando a F-150 foi introduzida, em 1975, não havia ideia de que alcançaria tamanho sucesso. Ela teve um lançamento discreto e, para entender como isso ocorreu, é preciso lembrar do contexto da época. Nos anos 1970, o mercado automotivo vivia o impacto da recessão econômica, da crise de combustível e uma preocupação crescente com o meio ambiente. Para reduzir as emissões, a Ford começou a equipar seus veículos com conversores catalíticos e lançou a F-150 como opção de picape de meia tonelada, situada entre a F-100 e a F-250.

Comparada à F-100, a F-150 tinha desempenho mais robusto e peso bruto total maior (2.744 kg x 2.495 kg), com uma capacidade de carga máxima apenas 4,5 kg menor que a da F-250. Ou seja, para uma “intermediária”, superava as expectativas, tanto na capacidade de carga e opções de combustível como no padrão de emissões.

Mesmo assim, na mostra da Ford no tradicional Salão do Automóvel de Detroit, em janeiro de 1975, ela entrou apenas como coadjuvante. Nos comunicados de imprensa, os destaques eram a primeira exibição pública da nova van Econoline Club Wagon, uma réplica do histórico carro de corrida “999” e a segunda geração do robô falante Freddie Ford. Os visitantes podiam também criar seu próprio comercial “na televisão colorida e depois se verem em replay instantâneo”.