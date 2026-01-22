Brasil - A Ford prometeu fazer 20 lançamentos até o final do próximo ano e aos poucos começa a revelar as novidades. Depois de confirmar a chegada das Ranger com cabine simples e híbrida plug-in, anuncia agora mais um modelo da linha: a Ranger Tremor. Equipada com um pacote off-road exclusivo, a nova picape será produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, a partir do final de 2026 para atender os mercados da América do Sul.

A família de picapes Ford Tremor é conhecida por oferecer capacidade superior off-road sem abrir mão da dirigibilidade e conforto na cidade. Entre outros itens, ela se diferencia pela altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores. A Ranger Tremor terá também elementos de design exclusivos, alinhados à sua vocação aventureira e esportiva.

“A família Tremor chegou ao Brasil no segundo trimestre do ano passado, com a F-150 e a Maverick, e foi muito bem recebida pelo mercado. Tanto que tornou-se a versão mais vendida de ambas as linhas”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul. “Acreditamos que ela terá o mesmo sucesso na Ranger, com atributos inéditos que ampliam ainda mais a sua esportividade e conhecida capacidade off-road.”