Brasil - A Ford prometeu fazer 20 lançamentos até o final do próximo ano e aos poucos começa a revelar as novidades. Depois de confirmar a chegada das Ranger com cabine simples e híbrida plug-in, anuncia agora mais um modelo da linha: a Ranger Tremor. Equipada com um pacote off-road exclusivo, a nova picape será produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, a partir do final de 2026 para atender os mercados da América do Sul.
A família de picapes Ford Tremor é conhecida por oferecer capacidade superior off-road sem abrir mão da dirigibilidade e conforto na cidade. Entre outros itens, ela se diferencia pela altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores. A Ranger Tremor terá também elementos de design exclusivos, alinhados à sua vocação aventureira e esportiva.
“A família Tremor chegou ao Brasil no segundo trimestre do ano passado, com a F-150 e a Maverick, e foi muito bem recebida pelo mercado. Tanto que tornou-se a versão mais vendida de ambas as linhas”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul. “Acreditamos que ela terá o mesmo sucesso na Ranger, com atributos inéditos que ampliam ainda mais a sua esportividade e conhecida capacidade off-road.”
A Ranger Tremor também terá como diferencial um novo motor flex, o 2.3 GTDi EcoBoost, que assim como o propulsor da Ranger Hybrid Plug-in está sendo desenvolvido pela engenharia da Ford no Brasil exclusivamente para o mercado local. Outros detalhes da picape serão revelados mais próximo do lançamento.
Qualidade e crescimento
A linha Ranger é formada hoje pelas versões XL, XLS e Black, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv; pelas versões XLS, XLT e Limited com motor V6 3.0 turbodiesel de 250 cv; e pela Ranger Raptor com motor V6 de 397 cv. Todas contam com cabine dupla e tração 4×4 – exceto a urbana Black, que é 4×2. A adição das versões Hybrid Plug-in, Tremor e com cabine simples vai ampliar as opções da linha para atender diferentes perfis de clientes.
Com oferta renovada de motores, robustez, máxima qualificação em segurança e nível inédito de tecnologia embarcada, incluindo conectividade de série e o mais avançado pacote de assistência à condução, a nova geração da Ranger redefiniu o padrão da categoria e é a picape média que mais cresceu em participação de mercado. Em 2025, ela comemorou 30 anos no Brasil e registrou o recorde de mais de 34.000 emplacamentos, que correspondem a 23% de participação no segmento.
Modernização
O alto padrão de qualidade da Ranger também é resultado da total modernização feita na fábrica de Pacheco, que recebeu um investimento total de US$ 870 milhões e teve a produção ampliada para 80.000 unidades/ano.