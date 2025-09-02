Focada no uso urbano, Mitsubishi lança série especial da Triton

A Mitsubishi Motors apresentou na última sexta-feira (29), a série especial Triton Tarmac, primeira da já consagrada picape da marca dos três diamantes. Limitada a apenas 140 unidades, o modelo chega para conquistar clientes que buscam segurança, versatilidade e robustez, sem a necessidade do uso da tração 4×4.

A série especial já está disponível para pré-venda em todas as 132 concessionárias Mitsubishi Motors espalhadas pelo Brasil com preço de R$254.990,00.

O nome “Tarmac” remete ao uso no asfalto das cidades ou das estradas e traduz exatamente a proposta desta série especial: a de oferecer muito conforto e aptidão para rodar longas distâncias em rodovias e, ao mesmo tempo, encarar as imperfeições de asfalto das áreas urbanas e estradas não pavimentadas com bastante desenvoltura.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a edição limitada Triton Tarmac traz detalhes únicos tanto no design interno quanto externo, ao mesmo tempo em que mantém alguns elementos da versão topo de linha, a Katana. Todas as 140 unidades da edição especial serão oferecidas em uma única e exclusiva cor: Azul Tarmac, com detalhes em preto brilhante que criam um contraste marcante.

Com cinco anos de garantia ou 100 mil quilômetros – o que ocorrer primeiro – a edição reforça o forte posicionamento da linha de picapes Mitsubishi Triton no mercado brasileiro. Atualmente, ela representa nada menos do que 59% das vendas da marca no país.

Em pouco mais de seis meses de mercado, a Mitsubishi Triton foi a primeira a obter nota máxima nos testes de segurança Latin NCAP – um dos mais rigorosos do mundo –, foi considerada a mais econômica de sua categoria e a melhor opção de compra por renomados formadores de opinião dentro do segmento automotivo.

Maior praticidade

Para facilitar o transporte de cargas, o modelo vem equipado com rack de teto, capota retrátil ajustável em três posições e rede organizadora, que permite acomodar objetos menores com mais segurança e minimiza o risco de danos.