Brasil - A Firestone, marca pertencente à Bridgestone, celebra um marco histórico em 2025: 125 anos de fundação. E para comemorar o momento, a Firestone deu início a uma programação especial que se estende até agosto de 2026, com lançamentos de produtos, experiências imersivas e homenagens à história de inovação e confiabilidade que construíram sua reputação ao longo de mais de um século.

Fundada em 1900 por Harvey S. Firestone, a Firestone rapidamente se tornou sinônimo de qualidade ao entregar desempenho superior sem custo adicional para o consumidor, uma filosofia que permanece até hoje. “O fundador Harvey S. Firestone foi um verdadeiro pioneiro, e seu legado continua vivo no nosso DNA. Estamos constantemente buscando inovação para melhorar a vida das pessoas com nossos produtos, serviços e soluções”, afirma Scott Damon, CEO da Bridgestone West e presidente do grupo Bridgestone Americas.

Celebração

As celebrações tiveram início com a Expedição Vagabonds, uma releitura contemporânea das jornadas realizadas por Harvey Firestone com figuras como Thomas Edison e Henry Ford no início do século passado. A marca promoveu uma imersão off-road por paisagens isoladas do Parque Nacional Bighorn, em Wyoming (EUA), resgatando o espírito de aventura, resistência e conexão com caminhos pouco explorados, características que sempre fizeram parte da identidade Firestone.