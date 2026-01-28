Brasil - Com o Renault Filante, a marca do losango inaugura um novo capítulo em sua expansão internacional. Criado como o novo protagonista tecnológico e de estilo da gama mundial, o Renault Filante se consolida como um modelo estratégico dentro do plano Renault International Game Plan 2027, para fortalecer a presença da montadora nos mercados-chave na Ásia e no Oriente Médio.
O nome Filante se insere no cruzamento entre dois grandes legados da Renault. Em primeiro lugar, ele remete ao Étoile Filante, o lendário protótipo que quebrou vários recordes mundiais de velocidade no Lago Salgado de Bonneville em 1956.
Em 2025, a Renault também utilizou este nome histórico Filante para batizar um carro-conceito elétrico: o Renault Filante Record 2025. Com design afuselado, bastante inspirado na aeronáutica, o Renault Filante Record 2025 percorreu 1.008 km em menos de 10 horas, a uma velocidade média de 102 km/h, quebrando um recorde de eficiência em dezembro passado.
O Filante também remete a um capítulo menos conhecido da história da Renault: o uso da estrela [em francês: étoile] para diferenciar seus modelos topo de linha nos anos 1930. Naquela época, a estrela identificava os veículos de maior prestígio da Renault, criados para representar o know-how francês junto às elites e mercados internacionais. Ao reviver este símbolo, o Renault Filante assume o pertencimento a este legado premium, que contribuiu para moldar a identidade da Renault.
Estas múltiplas referências – técnica, estética e histórica – fazem com que o Renault Filante seja muito mais do que um novo modelo, traduzindo a vontade da marca de reafirmar sua presença no segmento premium em escala mundial, conciliando legado e inovação.
Presença na Coreia
Fabricado na Coreia do Sul, na planta de Busan, o Renault Filante simboliza o know-how industrial e tecnológico da Renault Korea Motors, com foco em um design e uma experiência ao volante adaptados especialmente às expectativas locais. Ao se posicionar no segmento E, o Renault Filante representa a premiumização da Renault em escala mundial, complementando a gama comercializada na Coreia do Sul. Nesta região, os segmentos D e E representam 51,6% de participação de mercado (-1,4% em comparação com 2024). Só o segmento E representa 26,2%, sendo aproximadamente 16% para os SUVs.
“O Renault Filante representa o melhor daquilo que o grupo Renault e a Renault Coreia podem realizar juntos. Ele associa o DNA mundial da Renault nos quesitos design e inovação à excelência técnica da Renault Korea Motors, graças às capacidades avançadas da indústria automotiva coreana”, Nicolas Paris, CEO da Renault Korea Motors.
Plano internacional
O Renault Filante se insere totalmente no International Game Plan 2027, uma estratégia de crescimento sustentável em mercados internacionais. Entre 2024 e 2027, a Renault vai lançar oito veículos novos fora da Europa, incluindo cinco deles nos segmentos C e D, para posicionar a marca nos segmentos de maior criação de valor. Neste mesmo período, a Renault tem a meta de vender uma versão híbrida ou elétrica a cada três veículos comercializados fora da Europa.
A Estratégia International Game Plan 2027
No âmbito deste plano, o Renault Filante ocupa uma posição central ao lado dos modelos Kardian, Duster, Boreal e Koleos. Este novo crossover carismático e audacioso assume o patamar mais alto do topo de linha da gama, respondendo às necessidades dos mercados da Coreia do Sul, países do Golfo e alguns mercados da América Latina.
Expansão para América Latina e Países do Golfo
O lançamento do Renault Filante começa em março de 2026 na Coreia do Sul, seguindo progressivamente para parte da América Latina (Colômbia, Chile, Uruguai, etc.) e para os Países do Golfo no início de 2027.
“Estamos abrindo um novo capítulo do Renault International Game Plan 2027 aqui na Coreia, um mercado que desempenha um papel central em nossas ambições mundiais. Depois do lançamento do Grand Koleos, em outubro de 2024, estamos revelando outro modelo-chave para a Coreia, o Filante, que é o quinto veículo da nova geração do nosso plano internacional, projetado para os mercados fora da Europa. A data de hoje representa um marco importante porque comprova claramente que estamos respeitando nosso roadmap e cumprimos nossas promessas. O Filante ilustra perfeitamente a nossa estratégia, combinando o DNA francês da Renault, com seu design emocional, tecnologias humanizadas e a melhor motorização eletrificada de sua categoria, com a excelência coreana, para responder às expectativas dos clientes locais”, Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer do Grupo Renault e CEO da Marca Renault.