Brasil - Com o Renault Filante, a marca do losango inaugura um novo capítulo em sua expansão internacional. Criado como o novo protagonista tecnológico e de estilo da gama mundial, o Renault Filante se consolida como um modelo estratégico dentro do plano Renault International Game Plan 2027, para fortalecer a presença da montadora nos mercados-chave na Ásia e no Oriente Médio.

O nome Filante se insere no cruzamento entre dois grandes legados da Renault. Em primeiro lugar, ele remete ao Étoile Filante, o lendário protótipo que quebrou vários recordes mundiais de velocidade no Lago Salgado de Bonneville em 1956.

Em 2025, a Renault também utilizou este nome histórico Filante para batizar um carro-conceito elétrico: o Renault Filante Record 2025. Com design afuselado, bastante inspirado na aeronáutica, o Renault Filante Record 2025 percorreu 1.008 km em menos de 10 horas, a uma velocidade média de 102 km/h, quebrando um recorde de eficiência em dezembro passado.

O Filante também remete a um capítulo menos conhecido da história da Renault: o uso da estrela [em francês: étoile] para diferenciar seus modelos topo de linha nos anos 1930. Naquela época, a estrela identificava os veículos de maior prestígio da Renault, criados para representar o know-how francês junto às elites e mercados internacionais. Ao reviver este símbolo, o Renault Filante assume o pertencimento a este legado premium, que contribuiu para moldar a identidade da Renault.

Estas múltiplas referências – técnica, estética e histórica – fazem com que o Renault Filante seja muito mais do que um novo modelo, traduzindo a vontade da marca de reafirmar sua presença no segmento premium em escala mundial, conciliando legado e inovação.

Presença na Coreia

Fabricado na Coreia do Sul, na planta de Busan, o Renault Filante simboliza o know-how industrial e tecnológico da Renault Korea Motors, com foco em um design e uma experiência ao volante adaptados especialmente às expectativas locais. Ao se posicionar no segmento E, o Renault Filante representa a premiumização da Renault em escala mundial, complementando a gama comercializada na Coreia do Sul. Nesta região, os segmentos D e E representam 51,6% de participação de mercado (-1,4% em comparação com 2024). Só o segmento E representa 26,2%, sendo aproximadamente 16% para os SUVs.