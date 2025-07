Fiat Titano 2026 terá acessórios Mopar

O modelo, que agora passa a ser produzido no hub de picapes da Stellantis em Córdoba, na Argentina, possui um amplo portfólio com mais de 40 itens para atender às demandas de variados perfis de clientes, desde os que buscam personalizar o modelo até os que desejam ampliar ainda mais a versatilidade ou a capacidade carga da nova Fiat Titano .

O catálogo para a nova Titano é tão completo que apresenta acessórios que não são oferecidos por outros modelos do segmento, em alguns casos nem mesmo como opcionais, como estribos elétricos que saem e recolhem na abertura e fechamento das portas, carregador sem fio e capota elétrica. O portfólio ainda conta com os itens estéticos que podem tornar a Titano ainda mais customizada como adesivos, alargadores de paralamas, molduras de lanternas e maçanetas, além do overbumper, aumentando ainda mais as dimensões e robustez da picape.

Nova Titano by Mopar

Durante o lançamento da nova Titano, a Mopar apresentou também uma novidade para inspirar os fãs da picape. A nova Titano by Mopar, um show car desenvolvido pelo Design Center da Stellantis para apresentar a picape em uma variante exclusiva e ainda mais robusta. Concebida sob a versão Ranch, a unidade possui suspensão elevada em 1,5 polegadas, pneus XBRI especiais nas medidas 285/65 com rodas aro 18 e apliques e adesivos exclusivos. Além do exercício feito pelo time de Design Center da Stellantis, a Titano by Mopar recebeu peças e acessórios que estão disponíveis para o consumidor final, como capota elétrica, engate reboque, estribos laterais, santantônio e alargadores de paralamas.

Pacotes Exclusivos e Oportunidades de Aquisição

Para oferecer mais conforto e ampliar as possiblidades de aquisição de peças e acessórios, a Mopar preparou pacotes exclusivos para a nova Fiat Titano de acordo com as demandas e perfis dos clientes. Esses itens podem ser adquiridos individualmente nas concessionárias da marca ou através da loja oficial da Fiat no Mercado Livre.