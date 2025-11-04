Há 15 anos, a Fiat não apenas apresentou um carro-conceito no Salão do Automóvel de São Paulo, a marca também inaugurou uma nova forma de pensar a mobilidade. O Fiat Mio, lançado em 2010, foi o primeiro veículo brasileiro co-criado com a participação de entusiastas por automóveis, que contribuíram com ideias, sugestões e visões de futuro em uma plataforma colaborativa e aberta. O resultado? Um carro que não nasceu de uma prancheta, mas sim da imaginação de pessoas inspiradas na discussão sobre o futuro do carro e o carro do futuro.

O Fiat Mio transformou a maneira de como a indústria automotiva poderia enxergar a inovação, trazendo efetivamente o público para a concepção de sua ideia. O projeto nasceu com um propósito ousado: criar o carro do futuro a partir de ideias coletivas. Mais do que isso, desenvolvido em uma plataforma aberta, que utilizava licenças Creative Commons, o projeto era flexível quanto aos direitos autorais, uma coisa impensável e completamente disruptiva para a indústria. Foi a primeira vez que um fabricante global deixou seu processo de desenvolvimento tão transparente.

O Fiat Mio foi um estudo livre das necessidades e ideias de todos os participantes. Desde o tema e a concepção do design, até a escolha dos materiais, inovações e diversos recursos para o veículo, foram inspirados na discussão. Por meio de uma plataforma desenvolvida exclusivamente para a ação, mais de 17 mil usuários de mais de 160 países contribuíram com propostas sobre design, tecnologia, materiais e soluções de mobilidade. Ao todo, foram enviadas quase 12 mil ideias que ajudaram a construir o conceito.

Inovação

“O Fiat Mio representou um marco na história da Fiat e da indústria automotiva. Ele foi o primeiro carro brasileiro desenvolvido a partir da colaboração de milhares de pessoas ao redor do mundo. O projeto antecipou discussões sobre design, conectividade, sustentabilidade e novas formas de mobilidade. Quinze anos depois, o Mio segue como um símbolo da capacidade da Fiat de inovar e transformar ideias em caminhos para o futuro”, comenta Peter Fassbender, Vice-presidente de Design para a América do Sul.

Foto: Divulgação

O que nem todo mundo sabe é que esse carro-conceito antecipou diversas tendências que hoje estão presentes no line-up da Fiat do Brasil. Embora o Mio nunca tenha sido produzido em série, ele serviu como laboratório de ideias que influenciaram diretamente no desenvolvimento de tecnologias e conceitos adotados pela marca.