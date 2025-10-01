Fiat Fiorino completa 45 anos de Brasil

Brasil - Um dos veículos mais icônicos da história automotiva nacional, o Fiorino 147 completa 45 anos. Lançado em 1980, o modelo foi baseado no consagrado Fiat 147 e se consolidou rapidamente como um verdadeiro símbolo de versatilidade e robustez, uma ferramenta de trabalho para diversos profissionais. O modelo reforça o espírito pioneiro, vanguardista e inovador da Fiat ao buscar soluções baseadas nos produtos do lineup e alinhadas aos desejos e necessidades dos consumidores.

Anos antes do lançamento da Fiorino, a Fiat já havia se aventurado neste segmento voltado para o uso profissional, com modelos como o 147 Furgão (1977) e 147 Pickup (1978), e viu uma oportunidade de ampliar significativamente sua participação neste mercado.

Pensado para atender às crescentes demandas urbanas por um transporte ágil e eficiente de cargas leves, o Fiorino 147 foi pioneiro no mercado brasileiro ao unir um espaço de carga com ampla capacidade de carga, na base de um veículo passeio, minimizando custos e melhorando a viabilidade de manutenção do modelo, conceitos fundamentais, até para os dias de hoje, em um segmento que visa o menor custo de operação.

Versatilidade ao longo do tempo

Inicialmente com o compartimento de carga todo fechado, em uma base mais longa, medindo 3,78 metros, para aumentar sua capacidade volumétrica de carga, o Fiorino 147 já disponibilizava duas opções de combustível, com motores de 61 cv de potência e 9,9 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 62 cv e 11,5 kgfm com etanol.

Mas não parou por aí, o Fiorino desde sua concepção, na década de 1980, se mostrou inovador para o seu tempo ofertando muita versatilidade. O modelo já trazia muito dos conceitos que são aplicados até hoje em diversos produtos deste segmento. Em 1982, já com a frente Europa, a Fiat passou a oferecer mais três versões do modelo: a Settegiorni com capacidade para transporte de passageiros e com bancos rebatíveis, a Vetrato sem bancos traseiros e com vidros que deixavam o compartimento de carga à mostra, e a Combinato, que contava com bancos laterais traseiros para transportar mais pessoas. Todas as versões do Fiorino contavam com um bagageiro instalado sobre a cabine para aumentar a capacidade de carga e ao mesmo tempo melhorar a aerodinâmica do modelo.

Em 1988, o Fiorino 147 parou de ser fabricado, mas não antes de deixar um sucessor à altura para substituí-lo. Nascia assim o Fiorino Furgão, baseado no consagrado Fiat Uno, com design moderno para a época, maior capacidade de carga, melhor desempenho e muito econômico. O Fiorino Furgão rapidamente caiu no gosto do consumidor, com um baú de carga que comportava até 2.700 litros e 540 kg. Essa versão passou por atualizações ao longo das décadas de 90 e 2000, sempre mantendo sua essência: ser um veículo confiável, prático e pronto para qualquer desafio urbano.