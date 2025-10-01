Fiat Fiorino completa 45 anos de Brasil

Brasil - Um dos veículos mais icônicos da história automotiva nacional, o Fiorino 147 completa 45 anos. Lançado em 1980, o modelo foi baseado no consagrado Fiat 147 e se consolidou rapidamente como um verdadeiro símbolo de versatilidade e robustez, uma ferramenta de trabalho para diversos profissionais. O modelo reforça o espírito pioneiro, vanguardista e inovador da Fiat ao buscar soluções baseadas nos produtos do lineup e alinhadas aos desejos e necessidades dos consumidores.
Anos antes do lançamento da Fiorino, a Fiat já havia se aventurado neste segmento voltado para o uso profissional, com modelos como o 147 Furgão (1977) e 147 Pickup (1978), e viu uma oportunidade de ampliar significativamente sua participação neste mercado.
Pensado para atender às crescentes demandas urbanas por um transporte ágil e eficiente de cargas leves, o Fiorino 147 foi pioneiro no mercado brasileiro ao unir um espaço de carga com ampla capacidade de carga, na base de um veículo passeio, minimizando custos e melhorando a viabilidade de manutenção do modelo, conceitos fundamentais, até para os dias de hoje, em um segmento que visa o menor custo de operação.
Versatilidade ao longo do tempo
Inicialmente com o compartimento de carga todo fechado, em uma base mais longa, medindo 3,78 metros, para aumentar sua capacidade volumétrica de carga, o Fiorino 147 já disponibilizava duas opções de combustível, com motores de 61 cv de potência e 9,9 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 62 cv e 11,5 kgfm com etanol.
Mas não parou por aí, o Fiorino desde sua concepção, na década de 1980, se mostrou inovador para o seu tempo ofertando muita versatilidade. O modelo já trazia muito dos conceitos que são aplicados até hoje em diversos produtos deste segmento. Em 1982, já com a frente Europa, a Fiat passou a oferecer mais três versões do modelo: a Settegiorni com capacidade para transporte de passageiros e com bancos rebatíveis, a Vetrato sem bancos traseiros e com vidros que deixavam o compartimento de carga à mostra, e a Combinato, que contava com bancos laterais traseiros para transportar mais pessoas. Todas as versões do Fiorino contavam com um bagageiro instalado sobre a cabine para aumentar a capacidade de carga e ao mesmo tempo melhorar a aerodinâmica do modelo.
Em 1988, o Fiorino 147 parou de ser fabricado, mas não antes de deixar um sucessor à altura para substituí-lo. Nascia assim o Fiorino Furgão, baseado no consagrado Fiat Uno, com design moderno para a época, maior capacidade de carga, melhor desempenho e muito econômico. O Fiorino Furgão rapidamente caiu no gosto do consumidor, com um baú de carga que comportava até 2.700 litros e 540 kg. Essa versão passou por atualizações ao longo das décadas de 90 e 2000, sempre mantendo sua essência: ser um veículo confiável, prático e pronto para qualquer desafio urbano.
Terceira geração
Em 2014 o Fiorino chegou à sua terceira geração, utilizando plataforma do Novo Uno, que havia sido lançado anos antes em 2010. Na nova configuração, o modelo cresceu no tamanho, ganhou maior capacidade para transportar cargas (650 kg), e recebeu uma nova motorização com o icônico 1.4 EVO flex, que aumentou a sua agilidade e versatilidade nos centros urbanos, garantindo que ele continuasse a ser a melhor opção do segmento.
Em sua linha 2025, o furgão reforçou o compromisso com a funcionalidade, qualidade, economia e segurança ao apresentar atualizações mecânicas como novo motor 1.3 flex de até 107 cv de potência e 134 Nm de torque quando abastecido com etanol, ganhando 21 cv e 11,67% de torque adicional, melhorando também o consumo de combustível em mais de 14%. O modelo ganhou também direção elétrica, monitoramento de pressão dos pneus (iTMPS) e sensor de temperatura externa.
Sucesso até hoje, o modelo segue como uma solução versátil, eficiente e alinhada às demandas dos consumidores, liderando o mercado em sua categoria. Nos primeiros oito meses deste ano, o Fiorino segue liderando o segmento de Veículos Comerciais Leves com mais de 13.400 veículos emplacados e 25,8% de participação no mercado.
Aliás, o modelo é líder do seu segmento desde 2003, contabilizando mais de 22 anos de liderança. Trata-se de um resultado impressionante para um segmento em que os clientes consideram atributos concretos como custo de posse, manutenção e eficiência, assim como aspectos de robustez e versatilidade. Tantos anos na liderança fazem do Fiorino um verdadeiro ícone da Fiat no mercado brasileiro.
Mas não é só isso, o Fiorino coleciona diversos prêmios. Nos últimos cinco anos foram mais de 15 premiações, entre eles “Melhor Revenda” da Quatro Rodas, “Maior Valor de Revenda” da Autoinforme, e “Campeão de Revenda”, organizado pela Frota&Cia, no qual o Fiorino ganhou em 30 edições.