São Paulo - Líder do mercado brasileiro há cinco anos consecutivos, a marca Fiat está presente no Salão do Automóvel de São Paulo. Em uma área de 500m², o público poderá conhecer as inovações da marca e participar de experiências imersivas com os produtos da Fiat.

O grande destaque da marca nesta edição do Salão do Automóvel é o Fiat Concept Dolce Camper, um novo carro-conceito inovador que traduz a visão da marca para o futuro do design e da mobilidade. Icônico, disruptivo e conectado com o espírito do tempo, o Camper combina um design arrojado com linhas limpas, e chama a atenção por sua volumetria. Com elementos marcantes, esse carro-conceito é um aventureiro nato e desenvolvido para explorar novos territórios. Com cores e texturas inspiradas no Cerrado, o Dolce Camper conecta perfeitamente a inovação com a natureza.

Entre as atrações, também se destaca o Abarth 600e Scorpionissima, o modelo mais potente da marca que entrega 280 cv e 345 Nm de torque. Desenvolvido pela Stellantis Motorsport e testado em bancos da Fórmula E, o carro combina eletrificação e performance, alcançando 0 a 100 km/h em apenas 5,85 segundos. Seu design mistura elementos clássicos da Abarth, como o 850 TC, com referências do universo gamer, destacando-se pela cor exclusiva Hypnotic Purple, que reforça sua identidade ousada e moderna.

Outra atração é o Fastback Abarth 2026, o SUV Coupé esportivo que apresenta um visual renovado, com grade redesenhada, para-choque robusto e interior sofisticado, com bancos redesenhados com o nome Abarth bordado junto a um desenho do escorpião e costuras vermelhas. Os visitantes também poderão sentir o ronco do motor que faz parte do DNA Abarth por meio de fone de ouvido disponível no totem ao lado do carro. Além disso, a Fiat traz o Pulse Abarth Edição Especial Stranger Things, e um buzzmodel inédito, desenvolvido especialmente para o Salão, que proporciona uma vivência imersiva inspirada na série.

O estande da Fiat também celebra o sucesso de suas picapes — Strada, Toro e Titano —, reforçando sua liderança nesse segmento no Brasil ao apresentar dois buzzmodel: a Strada Pipeline e a Titano Black by Mopar. O espaço também conta com demonstrações interativas de capacidade de carga, lojas oficiais Fiatwear e Abarthwear, ativações com inteligência artificial e um painel de LED com a contagem regressiva para o aniversário de 50 anos da Fiat do Brasil. Para completar a experiência, o público pode realizar test drives em modelos como a Titano Ranch e as versões Abarth dos SUVs Pulse e Fastback.

Concept Dolce Camper

Já é tradição da Fiat apresentar no Salão do Automóvel de São Paulo carros-conceito que trazem o olhar da marca para o futuro. Isso já acontece desde 2006, com a apresentação do FCC Adventure, passando pelo FCC 2 e pelo disruptivo Fiat Mio, até chegar no FCC 4, conceito que daria origem a consagrada Toro e, mais recentemente, o Fastback Concept, apresentado na última edição do Salão de São Paulo em 2018, que apresentou e deu origem ao conhecido SUV Coupé da marca.