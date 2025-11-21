São Paulo - Líder do mercado brasileiro há cinco anos consecutivos, a marca Fiat está presente no Salão do Automóvel de São Paulo. Em uma área de 500m², o público poderá conhecer as inovações da marca e participar de experiências imersivas com os produtos da Fiat.
O grande destaque da marca nesta edição do Salão do Automóvel é o Fiat Concept Dolce Camper, um novo carro-conceito inovador que traduz a visão da marca para o futuro do design e da mobilidade. Icônico, disruptivo e conectado com o espírito do tempo, o Camper combina um design arrojado com linhas limpas, e chama a atenção por sua volumetria. Com elementos marcantes, esse carro-conceito é um aventureiro nato e desenvolvido para explorar novos territórios. Com cores e texturas inspiradas no Cerrado, o Dolce Camper conecta perfeitamente a inovação com a natureza.
Entre as atrações, também se destaca o Abarth 600e Scorpionissima, o modelo mais potente da marca que entrega 280 cv e 345 Nm de torque. Desenvolvido pela Stellantis Motorsport e testado em bancos da Fórmula E, o carro combina eletrificação e performance, alcançando 0 a 100 km/h em apenas 5,85 segundos. Seu design mistura elementos clássicos da Abarth, como o 850 TC, com referências do universo gamer, destacando-se pela cor exclusiva Hypnotic Purple, que reforça sua identidade ousada e moderna.
Outra atração é o Fastback Abarth 2026, o SUV Coupé esportivo que apresenta um visual renovado, com grade redesenhada, para-choque robusto e interior sofisticado, com bancos redesenhados com o nome Abarth bordado junto a um desenho do escorpião e costuras vermelhas. Os visitantes também poderão sentir o ronco do motor que faz parte do DNA Abarth por meio de fone de ouvido disponível no totem ao lado do carro. Além disso, a Fiat traz o Pulse Abarth Edição Especial Stranger Things, e um buzzmodel inédito, desenvolvido especialmente para o Salão, que proporciona uma vivência imersiva inspirada na série.
O estande da Fiat também celebra o sucesso de suas picapes — Strada, Toro e Titano —, reforçando sua liderança nesse segmento no Brasil ao apresentar dois buzzmodel: a Strada Pipeline e a Titano Black by Mopar. O espaço também conta com demonstrações interativas de capacidade de carga, lojas oficiais Fiatwear e Abarthwear, ativações com inteligência artificial e um painel de LED com a contagem regressiva para o aniversário de 50 anos da Fiat do Brasil. Para completar a experiência, o público pode realizar test drives em modelos como a Titano Ranch e as versões Abarth dos SUVs Pulse e Fastback.
Concept Dolce Camper
Já é tradição da Fiat apresentar no Salão do Automóvel de São Paulo carros-conceito que trazem o olhar da marca para o futuro. Isso já acontece desde 2006, com a apresentação do FCC Adventure, passando pelo FCC 2 e pelo disruptivo Fiat Mio, até chegar no FCC 4, conceito que daria origem a consagrada Toro e, mais recentemente, o Fastback Concept, apresentado na última edição do Salão de São Paulo em 2018, que apresentou e deu origem ao conhecido SUV Coupé da marca.
Neste ano, não poderia ser diferente, o grande destaque da Fiat para o Salão de São Paulo é mais uma vez um carro-conceito, desta vez com o Dolce Camper, um carro que apresenta uma nova era do design da Fiat, com linhas mais limpas e geométricas, que ao mesmo tempo consegue ser disruptiva e icônica, conectada com o espírito do tempo.
O novo Dolce Camper traz como filosofia, a funcionalidade sem nunca sacrificar a diversão. O modelo chama a atenção por sua corajosa volumetria, com um suporte para bagageiro que começa antes do para-brisa e continua por todo o teto, até a traseira do veículo.
Além das proporções arrojadas, um dos elementos de inspiração é a linguagem digital, com Pixel Design, o carro traz muito bem demarcado o território moderno da nova assinatura do design da marca. A tradição também está presente nesse conceito, os designers da Fiat buscaram inspiração em um dos maiores símbolos da indústria automotiva, a icônica fábrica de Lingotto, em Turim, famosa por sua pista de testes no topo do edifício. Elementos marcantes dessa fábrica influenciaram a criação da nova linguagem de design, como o formato oval da pista, que aparece em diversos detalhes do carro, como no painel e nos bancos.
As cores e texturas trazem como inspiração o bioma brasileiro. A cor predominante do carro, foi inspirada no Cerrado, e elementos como a aroeira, o buriti e o café foram utilizados na composição da paleta do carro exposto no Salão, fazendo a conexão com o Brasil, que sempre é inspiração para Fiat.
Idealizado em uma plataforma multi-energy, o Dolce Camper pode ser equipado com motores elétricos, híbridos e a combustão interna. Além disso, o conceito do carro é caracterizado pelo uso eficiente do espaço e materiais sustentáveis e personalidades marcantes.
Aventureiro nato
O Dolce Camper, por natureza, é um aventureiro nato, com um apelo familiar e a missão de explorar novos territórios, um conceito moderno de veículo multifuncional definitivo, uma espécie de manifesto, cujas características visam reconectar as pessoas umas às outras e elas com a natureza, evocando a versatilidade de um carro construído para a cidade com as características de um SUV e a alma de um amigo de confiança.