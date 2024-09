O evento mais importante do automobilismo na América do Sul será realizado nos dias 5 e 6 de outubro no Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, na Argentina.

O complexo será palco da 9ª etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, além da estreia da Fórmula 4 Brasil, da oitava rodada do TCR South America Banco BRB, da decisão do campeonato do TCR Brasil, além das disputas dos 200 Km de Buenos Aires pelo TC2000, da Fiat Competizione e da Fórmula Nacional.