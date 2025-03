Evite transtornos ao viajar de carro com a onda de calor que atinge o Brasil

O Brasil enfrenta uma forte onda de calor, com temperaturas superando os 40°C em diversas regiões. O calor excessivo pode aumentar a fadiga do motorista, reduzir a atenção no trânsito e até comprometer a segurança da viagem. Em trajetos um pouco mais longos, os efeitos das altas temperaturas se tornam ainda mais evidentes, exigindo cuidados redobrados para evitar imprevistos e garantir o conforto dos ocupantes do veículo.

“O calor extremo afeta tanto o desempenho do carro quanto o bem-estar de quem está dentro dele. Temperaturas elevadas podem acelerar o desgaste do motor, comprometer os pneus e aumentar o consumo de combustível, enquanto o interior do veículo pode virar uma estufa, causando desconforto e até riscos à saúde, como desidratação e queda de pressão. Sem os cuidados certos, uma simples viagem pode se transformar em um grande transtorno”, ressalta Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Confira cinco dicas para uma viagem segura e confortável durante o calor:

Manutenção antes de viajar

A checagem preventiva deve incluir itens essenciais como nível do óleo, líquido de arrefecimento, funcionamento do ar-condicionado e calibragem dos pneus. “O calor pode causar sobrecarga no motor e aumentar o desgaste dos componentes, por isso, a revisão antes de pegar a estrada é indispensável”, orienta.

Hidratação

É fundamental manter-se hidratado durante a viagem. “O calor pode causar fadiga e desidratação, prejudicando a atenção do motorista. Roupas leves e confortáveis também ajudam a minimizar os efeitos da alta temperatura e tornam o trajeto mais agradável”, destaca.