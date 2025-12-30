Brasil - O final do ano chegou, e com ele o tradicional movimento nas rodovias rumo ao Natal e Réveillon. Para muitos motoristas, as viagens de última hora se tornam inevitáveis, seja para aproveitar as festividades com a família ou para curtir alguns dias de descanso. Porém, esse corre-corre também traz uma série de imprevistos no trajeto, especialmente quando o carro não está devidamente preparado para enfrentar a alta demanda das estradas e o calor intenso do verão.

Em meio à correria dos preparativos e compromissos, é essencial lembrar que a manutenção preventiva pode ser a chave para uma viagem tranquila e sem surpresas. Pensando nisso, especialistas da AutoZone Brasil oferecem dicas rápidas e práticas para quem precisa ajustar os itens essenciais do carro antes de pegar a estrada, além de destacar alguns serviços essenciais para quem está em cima da hora.

Cuidados essenciais

Quando a viagem é decidida em cima da hora, o tempo disponível para cuidados com o carro é limitado. No entanto, existem alguns pontos cruciais que podem ser facilmente verificados para garantir que o veículo esteja em boas condições:

Bateria do carro: O calor, somado ao uso constante de ar-condicionado e sistemas eletrônicos, é um dos principais vilões das baterias automotivas. Testar a bateria ou solicitar a recarga e troca em poucos minutos pode evitar uma pane logo no começo da viagem.