Evite dor de cabeça na compra de um carro usado

Brasil - Adquirir um carro usado pode ser uma excelente oportunidade de economia, mas é fundamental redobrar a atenção na hora da escolha para evitar prejuízos futuros. Antes de fechar negócio, alguns cuidados simples fazem toda a diferença na segurança e na durabilidade do veículo.

A DPaschoal traz algumas dicas simples do que se fazer antes de efetivar a compra de um automóvel usado. Confira os principais cuidados ao avaliar as condições do veículo: