Evite dor de cabeça na compra de um carro usado

Brasil - Adquirir um carro usado pode ser uma excelente oportunidade de economia, mas é fundamental redobrar a atenção na hora da escolha para evitar prejuízos futuros. Antes de fechar negócio, alguns cuidados simples fazem toda a diferença na segurança e na durabilidade do veículo.
A DPaschoal traz algumas dicas simples do que se fazer antes de efetivar a compra de um automóvel usado. Confira os principais cuidados ao avaliar as condições do veículo:
- Condições dos pneus: observe se há desgaste irregular, bolhas ou se os pneus estão carecas. Esse detalhe pode indicar problemas de alinhamento, balanceamento ou até da suspensão, além de afetar o consumo de combustível e exigir manutenção mais frequente.
- Óleos e filtros: verifique o nível dos óleos e as condições dos filtros (ar, combustível e óleo), além da validade das últimas trocas. A falta de manutenção pode comprometer o motor e virar um problema maior.
- Bateria e sistema elétrico: teste faróis, setas, painel e todos os componentes elétricos. Uma bateria em mau estado pode deixar o motorista na mão e criar situações de risco ao dirigir.
- Sistema de arrefecimento: verifique o nível do líquido e se o reservatório não está “barrento”. O superaquecimento do motor é um dos contratempos mais comuns em veículos malcuidados e o seu conserto após o problema acontecer pode ser caro.
- Freios e suspensão: faça um test-drive e preste atenção a ruídos, trepidações e na eficiência da frenagem. Esses itens impactam diretamente na segurança e indicam o estado de conservação do veículo.
Comprar um carro usado exige um olhar atento e, quando possível, a avaliação de um mecânico de confiança. Uma recomendação é levar o carro, antes da compra, a um especialistas para verificar esses e outros itens que muitas vezes requerem equipamentos técnicos para identificação de problemas. Isso garante uma análise técnica das condições do veículo e a garantia de adquirir um automóvel em bom estado ou evitar uma compra que poderia virar dor de cabeça.
“Com esses cuidados, o consumidor pode ter a certeza de estar fazendo um bom negócio, garantindo segurança e tranquilidade ao volante. Uma última dica é: exija sempre o laudo cautelar para evitar problemas quando for fazer a vistoria”, conclui Danilo Ribeiro, coordenador do CTTi – Centro de Tecnologia Treinamento e Inovação da DPaschoal.