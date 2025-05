Evite acidentes por falhas em pneus

AUTOMÓVEIS

Chevrolet lança versão do Spin com foco no público PCD

Brasil - A linha 2026 do Novo Spin chega com uma importante novidade: a adição de uma versão pensada para o público PCD (Pessoas com Deficiência). A nova configuração aposta no equilíbrio entre acessibilidade, conforto e praticidade, reunindo os atributos mais valorizados por esse perfil em um conjunto moderno, funcional e conectado. Com câmbio automático, […]