Uma verdadeira viagem ao passado, que vai valorizar modelos veteranos utilizados nos primórdios do transporte rodoviário brasileiro. O 1º Encontro de Caminhões e Caminhonetes Antigos estima reunir, nos dias 7 e 8 de novembro, pelo menos 100 veículos em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. O evento será beneficente e, para visitar, basta doar 1 kg de alimento não-perecível. Realizado pela Associação de Motoristas Amigos Caminhoneiros, ocorrerá com qualquer condição climática no Centro de Eventos de São Chico (Rua Benjamin Constant, 1.441, bairro Cipó).

A ideia de organizar o encontro de pesados partiu dos empresários do setor de transportes Luciano Braun, de Campo Bom, e Vinicius Pellenz, de Caxias do Sul, responsáveis pela ala de caminhões da Expoclassic, promovida anualmente em Novo Hamburgo. “Nosso objetivo era criar um novo evento turístico para a cidade, aproveitando a mobilização em torno da Procissão de São Cristóvão e da Festa do Motorista para manter viva a história de modelos icônicos”, explica Braun. Está confirmada a participação de caminhões e picapes não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Quem irá expor seu veículo deverá pagar taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, que dará direito a uma sacola com brindes e também permitirá ingressar na festa de domingo.

A visitação pública será aberta ao meio-dia de 7 de novembro (sexta-feira), prosseguindo até as 21 horas. No dia 8 de novembro (sábado), os fãs dos pesados poderão acompanhar a mostra das 8h30 às 21 horas. Às 19 horas de sábado, a banda Black Bull fará o show de encerramento. Contatos sobre o encontro podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 9 9999-1114, com Luciano Braun.