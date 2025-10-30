Brasil - A Mitsubishi Motors apresenta a série especial Eclipse Cross Tarmac que oferece ao SUV da marca dos três diamantes design e itens exclusivos que dão ao modelo uma aparência mais alinhada com o ambiente das grandes metrópoles.

Limitada a apenas 120 unidades, a série Eclipse Cross Tarmac será comercializada por R$ 197.990 e segue a mesma proposta da recém-lançada Triton Tarmac, primeira série especial da nova geração da picape da Mitsubishi Motors, que também tem foco no uso urbano.

O veículo traz carroceria na cor exclusiva Azul Tarmac – a mesma usada na picape Triton – que, em conjunto com detalhes de acabamento pintados na cor preto brilhante, criam um contraste bastante marcante.

Foto: Divulgação

Design externo

Com cor exclusiva, Azul Tarmac, que se contrasta com os detalhes em preto metálico, o SUV apresenta um visual esportivo e que remete ao uso urbano

A série especial Eclipse Cross Tarmac aposta em um design arrojado com linhas esportivas e contrastes bem definidos.

A bem-sucedida cor Azul Tarmac cria uma aparência única, especialmente quando contrastada com o Dynamic Shield, o skidplate dianteiro e traseiro, o teto, os retrovisores e as maçanetas pintadas em preto brilhante.

Enquanto isso, a moldura da caixa de rodas, os para-choques e a moldura inferior das portas são na cor da carroceria. Tudo isso cria um contraste único e garantem uma aparência arrojada ao SUV.

Além dos detalhes da cor, o Eclipse Cross Tarmac apresenta uma roda aro 18” com verniz fumê, que deixa o visual do modelo mais imponente e esportivo.

Para carimbar a série limitada, a marca estampa o emblema “Tarmac” nas portas dianteiras e ainda acrescenta um projetor de luz com o logotipo ‘Tarmac’, que se projeta no solo ao abrir as portas de forma a fazer os ocupantes olharem onde pisam antes de entrarem no veículo.

Foto: Divulgação

Acabamento interno

Se por fora a série especial Eclipse Cross Tarmac oferece um visual bastante arrojado e exclusivo, por dentro cada detalhe de acabamento foi pensado para oferecer uma experiência premium e confortável aos até cinco ocupantes.

A começar pela tela multimídia flutuante de 12,3 polegadas que oferece toda a comodidade dos sistemas Android Auto e Apple Carplay sem fio em conjunto com o carregador wireless.

Já o sistema de ar-condicionado é dual-zone para maior conforto de todos os ocupantes.