Brasil - A Mitsubishi Motors apresenta a série especial Eclipse Cross Tarmac que oferece ao SUV da marca dos três diamantes design e itens exclusivos que dão ao modelo uma aparência mais alinhada com o ambiente das grandes metrópoles.
Limitada a apenas 120 unidades, a série Eclipse Cross Tarmac será comercializada por R$ 197.990 e segue a mesma proposta da recém-lançada Triton Tarmac, primeira série especial da nova geração da picape da Mitsubishi Motors, que também tem foco no uso urbano.
O veículo traz carroceria na cor exclusiva Azul Tarmac – a mesma usada na picape Triton – que, em conjunto com detalhes de acabamento pintados na cor preto brilhante, criam um contraste bastante marcante.
Design externo
Com cor exclusiva, Azul Tarmac, que se contrasta com os detalhes em preto metálico, o SUV apresenta um visual esportivo e que remete ao uso urbano
A série especial Eclipse Cross Tarmac aposta em um design arrojado com linhas esportivas e contrastes bem definidos.
A bem-sucedida cor Azul Tarmac cria uma aparência única, especialmente quando contrastada com o Dynamic Shield, o skidplate dianteiro e traseiro, o teto, os retrovisores e as maçanetas pintadas em preto brilhante.
Enquanto isso, a moldura da caixa de rodas, os para-choques e a moldura inferior das portas são na cor da carroceria. Tudo isso cria um contraste único e garantem uma aparência arrojada ao SUV.
Além dos detalhes da cor, o Eclipse Cross Tarmac apresenta uma roda aro 18” com verniz fumê, que deixa o visual do modelo mais imponente e esportivo.
Para carimbar a série limitada, a marca estampa o emblema “Tarmac” nas portas dianteiras e ainda acrescenta um projetor de luz com o logotipo ‘Tarmac’, que se projeta no solo ao abrir as portas de forma a fazer os ocupantes olharem onde pisam antes de entrarem no veículo.
Acabamento interno
Se por fora a série especial Eclipse Cross Tarmac oferece um visual bastante arrojado e exclusivo, por dentro cada detalhe de acabamento foi pensado para oferecer uma experiência premium e confortável aos até cinco ocupantes.
A começar pela tela multimídia flutuante de 12,3 polegadas que oferece toda a comodidade dos sistemas Android Auto e Apple Carplay sem fio em conjunto com o carregador wireless.
Já o sistema de ar-condicionado é dual-zone para maior conforto de todos os ocupantes.
O revestimento dos bancos traz o couro preto também presente nas versões HPE e HPE-S, mas com acabamento central em camurça com costuras na cor cinza, o que garante uma sensação de mais esportividade.
Os mesmos bancos contam com ajustes elétricos e sistema de aquecimento tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente. Já os bancos traseiros são reclináveis e oferecem extremo conforto a seus ocupantes.
O forro do teto e colunas receberam acabamento escuro o que reforça ainda mais o ar esportivo desta edição limitada.
O volante também recebeu revestimento em couro especial com costura cinza e traz os comandos do sistema de entretenimento sempre à mão do motorista.
Ele também mantém sua excelente ergonomia, com ajustes de altura e profundidade, além de permitir o acionamento dos comandos de forma simples e rápida.
Motor de última geração
O Eclipse Cross Tarmac também mantém o motor e conjunto mecânico da linha 2026. O motor 4B40 MIVEC Turbo de injeção eletrônica direta multiponto semi-sequencial proporciona em 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque.
Desenvolvido sobre o conceito de downsizing, o propulsor entrega o torque máximo em baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, acarretando menor consumo de combustível e uma dirigibilidade equilibrada nas cidades e rodovias do Brasil.
O powertrain é combinado à transmissão CVT, que simula oito velocidades (quando em Sport Mode), com sistema INVECS III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Há ainda Paddle-Shifters, presentes também em algumas versões do SUV médio, na coluna de direção, que permitem trocas manuais de marcha e reforçam o apelo esportivo da série especial.
Produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), o Eclipse Cross Tarmac mantém os cinco anos de garantia ou 100 mil quilômetros – o que ocorrer primeiro -, o que reforça a imagem de confiabilidade do SUV no mercado brasileiro. Atualmente, ele representa nada menos do que cerca de 40% das vendas da marca no país.
Ao longo dos últimos dois anos, o número de emplacamentos da linha Eclipse Cross duplicou, passando de 3.988 em 2023 para 8.300 em 2024. Além disso, registrou seu recorde histórico de vendas mensais, com cerca de 1.100 unidades vendidas somente em julho de 2025. Esses números enfatizam o aumento da credibilidade do SUV médio no mercado brasileiro, além de colocá-lo como uma das melhores opções de sua categoria.
O Eclipse Cross Tarmac já está disponível em grande parte das mais de 140 concessionárias da Mitsubishi Motors no Brasil.
Som potente e claro
O sistema de som que equipa o Eclipse Cross Tarmac foi projetado para oferecer clareza, potência e imersão excepcionais, oferecendo uma experiência sonora de luxo a seus ocupantes. Equipado com um amplificador dedicado, dois tweeters, quatro alto-falantes e um subwoofer da renomada JBL, o Eclipse Cross Tarmac oferece uma imersão sonora de altíssima qualidade — com agudos cristalinos, médios equilibrados e graves profundos que envolvem todos os ocupantes.