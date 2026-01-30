Brasil - A Dunlop adotou, pela primeira vez, o uso de negro de fumo sustentável na produção de pneus em larga escala destinados a determinados modelos de veículos de passeio. O negro de fumo sustentável é produzido por meio de um processo de reciclagem química que utiliza pneus em fim de vida útil (ELTs, na sigla em inglês) e outros materiais. A produção teve início no final do ano passado, na fábrica de Miyazaki, como parte dos esforços da companhia para promover a reciclagem de recursos.
O negro de fumo sustentável é fabricado a partir de aparas de borracha geradas nos processos de produção de pneus e de ELTs triturados, que passam por um processo conhecido como reciclagem química. O desenvolvimento dessa solução vem sendo conduzido em um projeto conjunto com a Mitsubishi Chemical Corporation desde janeiro de 2025.
Em agosto, a empresa forneceu pneus de competição produzidos com esse material para uma série de corridas: a Classe GT300 da 4ª etapa do Autobacs Super GT 2025, na qual o veículo equipado com esses pneus conquistou vitórias em dois dias consecutivos. Os pneus demonstraram desempenho estável e consistente ao longo de toda a corrida no ambiente do automobilismo, que está na linha de frente do desenvolvimento de pneus, onde as tecnologias mais avançadas são constantemente introduzidas.
A adoção do negro de fumo sustentável na fabricação de pneus para determinados modelos de veículos de passeio faz parte das iniciativas da empresa para colocar em prática o Towanowa, seu conceito de economia circular para a indústria de pneus.
O Towanowa apresenta uma estrutura de dois anéis: o Anel Sustentável, composto por cinco categorias de processos ao longo da cadeia de suprimentos, e o Anel de Dados, que conecta conjuntos de big data coletados em cada um desses processos. O sistema abrange desde a redução do uso de recursos virgens até a valorização de pneus em fim de vida, incluindo o aumento do conteúdo de materiais sustentáveis como biomassa e materiais reciclados.
Com base no conceito Towanowa, a Dunlop vem implementando iniciativas para reduzir o impacto ambiental, incluindo a promoção do uso de matérias-primas sustentáveis.
Ao colocar o Towanowa em prática, a empresa seguirá empenhada em reduzir o impacto ambiental, aprimorar o desempenho e a segurança dos pneus e expandir suas soluções e serviços. Por meio dessas ações, a Dunlop contribuirá para a geração de novo valor aos clientes e para a construção de um futuro sustentável para a mobilidade.
Apoio à reciclagem
A Sumitomo Rubber Industries e a Mitsubishi Chemical estabeleceram uma estrutura de colaboração na qual as duas empresas desenvolvem iniciativas de reciclagem de recursos voltadas ao negro de fumo, uma das principais matérias-primas dos pneus. A Sumitomo Rubber fornece à Mitsubishi Chemical aparas de borracha geradas nos processos de fabricação de pneus, bem como ELTs triturados (materiais reciclados). Na Mitsubishi Chemical, esses materiais são alimentados em fornos de coque para a reciclagem química, resultando na produção do negro de fumo sustentável. Juntas, a Sumitomo Rubber e a Mitsubishi Chemical trabalharão para contribuir com a concretização de uma economia circular nas indústrias automotiva e de pneus.
Sobre a Dunlop
Há mais de um século, John Boyd Dunlop revolucionou o transporte com a invenção do pneu, dando origem à marca Dunlop. Atualmente, como parte do grupo Sumitomo Rubber Industries, a Dunlop figura entre os seis maiores fabricantes de pneus do mundo (ranking “Leading tyre manufacturers” de 2024). Sua sede mundial no Japão abriga um moderno centro de P&D e três campos de prova.
Fábrica no Paraná
No Brasil, a fábrica da Dunlop em Fazenda Rio Grande (PR) é a mais moderna do país, adaptando a tecnologia às necessidades dos brasileiros. Inaugurada em outubro de 2013, a unidade recebeu um investimento total recebeu um investimento total de R$ 2,45 bilhões, impulsionado por 3 ciclos de expansão de capacidade produtiva. O aporte mais recente, superior a R$ 1 bilhão, foi anunciado em 2021 e concluído no final de 2024, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local. Única fábrica no país a produzir pneus com a exclusiva tecnologia TAIYO (Sun) System – processo sem emendas que garante maior precisão e segurança – e também fabrica os pneus Falken e Sumitomo.
A Dunlop comercializa pneus para carros de passeio, vans, SUVs, pick-ups, caminhões, ônibus e motocicletas. O slogan ‘Quem Tem, Anda Bem’ traduz a promessa da marca de uma experiência de direção segura, tranquila e de alta performance.