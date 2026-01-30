Brasil - A Dunlop adotou, pela primeira vez, o uso de negro de fumo sustentável na produção de pneus em larga escala destinados a determinados modelos de veículos de passeio. O negro de fumo sustentável é produzido por meio de um processo de reciclagem química que utiliza pneus em fim de vida útil (ELTs, na sigla em inglês) e outros materiais. A produção teve início no final do ano passado, na fábrica de Miyazaki, como parte dos esforços da companhia para promover a reciclagem de recursos.

O negro de fumo sustentável é fabricado a partir de aparas de borracha geradas nos processos de produção de pneus e de ELTs triturados, que passam por um processo conhecido como reciclagem química. O desenvolvimento dessa solução vem sendo conduzido em um projeto conjunto com a Mitsubishi Chemical Corporation desde janeiro de 2025.

Em agosto, a empresa forneceu pneus de competição produzidos com esse material para uma série de corridas: a Classe GT300 da 4ª etapa do Autobacs Super GT 2025, na qual o veículo equipado com esses pneus conquistou vitórias em dois dias consecutivos. Os pneus demonstraram desempenho estável e consistente ao longo de toda a corrida no ambiente do automobilismo, que está na linha de frente do desenvolvimento de pneus, onde as tecnologias mais avançadas são constantemente introduzidas.

A adoção do negro de fumo sustentável na fabricação de pneus para determinados modelos de veículos de passeio faz parte das iniciativas da empresa para colocar em prática o Towanowa, seu conceito de economia circular para a indústria de pneus.

O Towanowa apresenta uma estrutura de dois anéis: o Anel Sustentável, composto por cinco categorias de processos ao longo da cadeia de suprimentos, e o Anel de Dados, que conecta conjuntos de big data coletados em cada um desses processos. O sistema abrange desde a redução do uso de recursos virgens até a valorização de pneus em fim de vida, incluindo o aumento do conteúdo de materiais sustentáveis como biomassa e materiais reciclados.

Com base no conceito Towanowa, a Dunlop vem implementando iniciativas para reduzir o impacto ambiental, incluindo a promoção do uso de matérias-primas sustentáveis.