Do consumo à estabilidade, como os pneus impactam na condução

• Menor consumo de combustível: Manter a pressão adequada dos pneus contribui para a eficiência do consumo de combustível, ajudando também na redução da emissão de poluentes. É uma medida simples que tem impacto direto no bolso e no meio ambiente.

• Maior durabilidade: Com cuidados regulares — como a calibragem correta, o rodízio a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses e inspeções visuais frequentes — os pneus tendem a durar mais, o que representa economia e maior previsibilidade na manutenção.

Além disso, a Bridgestone reforça a importância de escolher pneus compatíveis com o modelo e o uso do veículo. A recomendação é sempre consultar o manual do fabricante ou um mecânico de confiança para verificar o tamanho, o índice de carga e a classificação de velocidade corretos. A Bridgestone possui a maior rede de lojas do segmento no país, com uma equipe capacitada para apoiar o motorista nos cuidados com seu veículo.