Dirigível da Goodyear, história de magia que chega aos 100 anos

Como marco das comemorações dos 100 anos do icônico dirigível Goodyear, a companhia apresenta uma renovada imagem do Wingfoot One, inspirada no histórico “Pilgrim”, o primeiro modelo da marca que iniciou seus voos no ano de 1925. Essa transformação não apenas homenageia um século de inovação aeronáutica, como também emociona fãs de todo o mundo com uma fusão perfeita entre nostalgia e tecnologia de ponta.
Com essa transformação do Wingfoot One, a Goodyear surpreende ao destacar sua elegante estética retrô. As tradicionais cores azul e amarela dão lugar a uma sofisticada combinação em preto e prata, enquanto o logotipo vintage e a emblemática bandeira azul e amarela, presentes nos primeiros modelos, retornam para evocar a era dourada da aviação leve.
Com cerca de 75 metros de comprimento, capacidade para 14 pessoas (incluindo dois pilotos) e velocidade de até 113 km/h, os dirigíveis atuais estão equipados com tecnologia de última geração. Entre as inovações estão câmeras de alta definição para transmissões ao vivo, telas de LED para mensagens publicitárias e motores pivotantes que permitem manobras precisas, incluindo a capacidade de permanecer estático no ar como um helicóptero.
Declarações da Goodyear
“Revivermos a aparência do primeiro dirigível da marca é uma homenagem especial ao nosso centenário”, afirmou Laura Duda, Vice-Presidente Sênior e Diretora de Comunicação da Goodyear. “O design retrô celebra a rica história do Blimp Goodyear e está gerando entusiasmo entre nossos fãs.”
Com essa nova imagem, a companhia desperta a nostalgia e reforça a trajetória centenária do dirigível, gerando muito interesse das pessoas em torno desse marco histórico. Já os outros dois dirigíveis da Goodyear, Wingfoot Two e Wingfoot Three, mantêm seu design atual.
Legado Cultural do Blimp Goodyear
O Blimp Goodyear deixou uma marca profunda na cultura pop: já apareceu em filmes como Help! dos Beatles, em videogames, videoclipes, episódios de Os Simpsons e em eventos globais como os Jogos Olímpicos e o Oscar. Hoje, com sua nova imagem, está pronto para continuar fazendo história com muito estilo.