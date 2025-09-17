Dirigível da Goodyear, história de magia que chega aos 100 anos

Como marco das comemorações dos 100 anos do icônico dirigível Goodyear, a companhia apresenta uma renovada imagem do Wingfoot One, inspirada no histórico “Pilgrim”, o primeiro modelo da marca que iniciou seus voos no ano de 1925. Essa transformação não apenas homenageia um século de inovação aeronáutica, como também emociona fãs de todo o mundo com uma fusão perfeita entre nostalgia e tecnologia de ponta.

Com essa transformação do Wingfoot One, a Goodyear surpreende ao destacar sua elegante estética retrô. As tradicionais cores azul e amarela dão lugar a uma sofisticada combinação em preto e prata, enquanto o logotipo vintage e a emblemática bandeira azul e amarela, presentes nos primeiros modelos, retornam para evocar a era dourada da aviação leve.

Com cerca de 75 metros de comprimento, capacidade para 14 pessoas (incluindo dois pilotos) e velocidade de até 113 km/h, os dirigíveis atuais estão equipados com tecnologia de última geração. Entre as inovações estão câmeras de alta definição para transmissões ao vivo, telas de LED para mensagens publicitárias e motores pivotantes que permitem manobras precisas, incluindo a capacidade de permanecer estático no ar como um helicóptero.