Denza faz primeira aparição no Brasil

Brasil - A Denza, marca premium com foco em tecnologia, fez sua primeira aparição oficial no Brasil sob holofotes luxuosos: o evento Vogue Celebra, na Estação das Artes em São Paulo, que faz parte das comemorações dos 50 anos da revista no Brasil. Foi a oportunidade perfeita para apresentar o Denza Z9GT, modelo ícone da marca, que une design atemporal e elegante, além de tecnologias inteligentes de ponta e recursos exclusivos durante a celebração que simboliza o auge da moda, do luxo e do lifestyle.

“Denza e Vogue têm em comum a vocação de estabelecer novas tendências em suas áreas de atuação”, declara o executivo Werner Schaal, que recentemente assumiu o posto de diretor comercial da Denza Brasil. “Sem falar da incrível conexão entre o lema da nossa marca, ‘A tecnologia impulsiona a elegância’, que traduz muito o espírito premium focado em tecnologia que conversa com a alma de criatividade e sofisticação da revista”.

A aparição pública oficial de Denza é uma das ações de pré-launch para a chegada oficial da marca no país, que vai acontecer no começo de outubro. O evento de lançamento vai contar com a presença de Wang Chuanfu, fundador e CEO global da BYD, responsável por alavancar a empresa ao primeiro lugar nas vendas de carros elétricos globalmente. Além do Z9GT, a Denza vai contar também com o SUV premium offroad B5 e terá uma rede própria de concessionárias.

Denza Z9GT

O cupê esportivo 100% elétrico mescla o sofisticado design europeu do alemão Wolfgang Egger e sua equipe, com altíssimo desempenho e tecnologia de primeira linha, trazendo ao Brasil a plataforma e³, que tem funções como a assistência de autoparking para espaços apertados.