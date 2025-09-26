Denza faz primeira aparição no Brasil

Brasil - A Denza, marca premium com foco em tecnologia, fez sua primeira aparição oficial no Brasil sob holofotes luxuosos: o evento Vogue Celebra, na Estação das Artes em São Paulo, que faz parte das comemorações dos 50 anos da revista no Brasil. Foi a oportunidade perfeita para apresentar o Denza Z9GT, modelo ícone da marca, que une design atemporal e elegante, além de tecnologias inteligentes de ponta e recursos exclusivos durante a celebração que simboliza o auge da moda, do luxo e do lifestyle.
“Denza e Vogue têm em comum a vocação de estabelecer novas tendências em suas áreas de atuação”, declara o executivo Werner Schaal, que recentemente assumiu o posto de diretor comercial da Denza Brasil. “Sem falar da incrível conexão entre o lema da nossa marca, ‘A tecnologia impulsiona a elegância’, que traduz muito o espírito premium focado em tecnologia que conversa com a alma de criatividade e sofisticação da revista”.
A aparição pública oficial de Denza é uma das ações de pré-launch para a chegada oficial da marca no país, que vai acontecer no começo de outubro. O evento de lançamento vai contar com a presença de Wang Chuanfu, fundador e CEO global da BYD, responsável por alavancar a empresa ao primeiro lugar nas vendas de carros elétricos globalmente. Além do Z9GT, a Denza vai contar também com o SUV premium offroad B5 e terá uma rede própria de concessionárias.
Denza Z9GT
O cupê esportivo 100% elétrico mescla o sofisticado design europeu do alemão Wolfgang Egger e sua equipe, com altíssimo desempenho e tecnologia de primeira linha, trazendo ao Brasil a plataforma e³, que tem funções como a assistência de autoparking para espaços apertados.
A parte dianteira do modelo é única, tem uma aparência esportiva e poderosa, um dos destaques que dão imponência ao carro. As proporções laterais são esguias e as rodas ganham destaque por seu tamanho avantajado em comparação com a carroceria, detalhes que enfatizam as credenciais de luxo do carro e entregam as ‘proporções áureas’, uma característica fundamental que Egger e seu time buscam alcançar em cada veículo.
O chefe de design do grupo BYD também comentou: “Pegue uma escultura, ou um veículo como o Denza Z9GT, e cubra-o com seda. Depois, pegue o mesmo item e cubra-o com algodão, e você verá algo muito diferente. A seda cai naturalmente e cobre o corpo, mas ainda mostra, sob a superfície, a beleza do que já está lá”.
Mais detalhes sobre o Denza Z9GT e de outros modelos que a marca apresentará, como fichas técnicas e configurações previstas para o mercado brasileiro, serão apresentados em breve.
A Denza
Denza é a marca de mobilidade premium orientada para o design e a tecnologia do Grupo BYD. Ela combina com sucesso o design sofisticado de influência europeia com plataformas e tecnologias de ponta, entregando características únicas ao mercado. A marca foi fundada em 2010 como uma parceria entre a BYD e a Mercedes-Benz, e lançou seu primeiro veículo em 2014. Atualmente a marca é totalmente controlada pela BYD