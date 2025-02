Curitibanos perdem mais de quatro dias por ano no trânsito

A 14ª edição do TomTom Traffic Index, que avalia o tráfego em cidades ao redor do mundo com dados coletados em mais de 500 cidades de 62 países, revelou que os curitibanos perdem, em média, 107 horas por ano em congestionamentos nos horários de pico — a famigerada rush hour. Curitiba é a terceira capital brasileira com o trânsito mais complicado, ficando atrás apenas de São Paulo e Recife, onde os moradores perdem 111 e 108 horas, respectivamente. A pesquisa também posiciona a capital paranaense em segundo lugar no tempo médio de deslocamento por 10 km, com 28 minutos. Fortaleza lidera o ranking, com média de 29 minutos.

Um possível fator que contribui para os congestionamentos é o elevado número de acidentes de trânsito na capital, que registrou mais de 15 mil ocorrências no primeiro semestre de 2024, segundo dados do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Outro elemento relevante é o número de veículos em circulação. Em 2023, Curitiba e região metropolitana contabilizavam mais de dois milhões de automóveis registrados, conforme levantamento da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), divulgado em outubro daquele ano. No Paraná, o total de veículos cadastrados ultrapassava oito milhões, enquanto mais de 42 mil sinistros foram registrados no estado.

Dentre as consequências de enfrentar o trânsito congestionado diariamente, destacam-se: o acúmulo de estresse, que pode gerar problemas à saúde como ansiedade e depressão; a exaustão mental, causada pelo esforço excessivo para manter a concentração ao dirigir, que traz impactos negativos ao desempenho laboral; o agravamento de condições preexistentes de saúde mental ou o surgimento de novas aflições emocionais; a possibilidade de vivenciar situações de violência, seja física ou verbal; e a sensação de impotência diante de engarrafamentos, resultando em atrasos, entre outros. Segundo um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizado a pedido da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), fatores relacionados à saúde mental dos condutores foram responsáveis por aproximadamente 30% dos sinistros nas rodovias federais brasileiras em 2024. Esses dados reforçam a importância de buscar meios alternativos de transporte e de priorizar o cuidado com a saúde mental dos condutores, aspectos essenciais para promover o bem coletivo.