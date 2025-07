Cuide dos pneus para viajar com segurança

Brasil - Julho é tradicionalmente um dos meses mais movimentados nas estradas. Ano passado, por exemplo, o fluxo chegou a cerca de 5 milhões de veículos somente nas rodovias paulistas, segundo dados da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Este ano, o número deve ser semelhante, reforçando a importância de revisar o veículo antes de viajar para garantir a segurança da família e evitar imprevistos.

Entre os itens que merecem cuidado especial, os pneus ocupam posição de destaque. Eles são o único ponto de contato entre o veículo e o solo, influenciando diretamente em aspectos como frenagem, estabilidade, consumo de combustível e conforto durante a condução.

De acordo com Roberto Ayala, gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone, os pneus em bom estado são apenas uma parte do que garante a segurança da viagem. “É fundamental que todos os sistemas do veículo estejam revisados antes de pegar a estrada. A suspensão, os freios e até a forma de dirigir influenciam na durabilidade dos pneus e na proteção dos passageiros. Direção cuidadosa e manutenção em dia são os melhores aliados para uma viagem tranquila”, reforça.

Pensando nisso, a Bridgestone, líder global em pneus premium e soluções de mobilidade sustentável, preparou uma lista com os 10 mandamentos para rodar com segurança durante as férias, aproveitando ao máximo a vida útil dos pneus e protegendo quem vai a bordo:

10 Mandamentos para Rodar com Segurança

1 – Calibre os pneus regularmente: faça a calibragem a cada 15 dias ou a cada 500 km, sempre com os pneus frios (até 3 km após deixar a garagem) e de acordo com as orientações do manual do veículo.

2 – Realize o rodízio dos pneus: em geral, a cada 8 mil quilômetros, ou conforme a recomendação do fabricante. Isso ajuda a manter o desgaste uniforme.

3 – Evite sobrecarga: excesso de peso pode comprometer a estrutura dos pneus e aumentar o risco de falhas. Verifique o limite permitido antes de carregar o porta-malas. Lembre de considerar o peso extra ao calibrar os pneus também.