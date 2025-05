Cuidar do carro aumenta a durabilidade e melhora a segurança e a economia

Brasil - Na correria do dia a dia, é comum deixar de lado alguns cuidados com o carro, mas são justamente esses cuidados que garantem a durabilidade, a segurança e a boa performance do veículo.

Com a chegada do Dia do Automóvel, celebrado em 13 de maio, Sem Parar e Zapay reuniram dicas práticas para quem quer manter o carro sempre em dia, sem complicação.

Manutenção do veículo

Mesmo quem usa pouco o carro precisa ficar atento à manutenção. Óleo, fluídos e peças têm prazo de validade, e a troca deve ser feita mesmo sem atingir a quilometragem recomendada, especialmente após seis meses ou um ano. Ter atenção a esses detalhes ajuda a evitar imprevistos e garante mais segurança e durabilidade para o veículo. Além disso, cuidar do carro envolve escolhas inteligentes no dia a dia: abastecer com gasolina aditivada de tempos em tempos contribui para a limpeza do motor e melhora o desempenho do veículo. Pensando nisso, o Sem Parar disponibiliza, por meio do SuperApp, ferramentas que ajudam o motorista a localizar os postos mais próximos e comparar preços, tornando a rotina mais prática, econômica e eficiente.

Documentação em dia

No Dia do Automóvel é um bom momento para lembrar a importância de manter seu veículo em dia tanto na parte mecânica quanto na documentação. Antes de pegar a estrada, verifique se o IPVA e o licenciamento estão quitados. Sem isso, não é possível emitir o CRLV, e o veículo pode até ser apreendido.