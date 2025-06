Cuidados com os veículos no inverno devem ser redobrados

“Carros mais antigos, sem sistema de pré-aquecimento, são mais sensíveis a oscilações de temperatura, e resíduos no combustível podem comprometer a partida. Por isso, o uso de produtos específicos para a limpeza do sistema de alimentação, auxilia no bom funcionamento”, explica Célio .

Para orientar motoristas e auxiliar com a prevenção, o especialista Célio Renato Ruiz , gerente de Assistência Técnica da Henkel, referência global em soluções de adesivos e selantes com as marcas Loctite e Teroson, destaca a importância da atenção preventiva nessa época do ano, que reduz o risco de panes, protege componentes e contribui para a segurança do motorista.

Brasil - O inverno começa oficialmente no Brasil no dia 20 de junho e, com ele, surgem desafios específicos para a conservação e o bom funcionamento dos veículos. Embora as temperaturas no país não atinjam extremos de congelamento, o frio já é suficiente para afetar o desempenho de alguns sistemas automotivos, especialmente em carros mais antigos ou que circulam em regiões serranas e de clima ameno.

Funcionamento do ar-condicionado

Engana-se quem acredita que o ar-condicionado deve ficar desligado no inverno. Além de aquecer, ele evita o embaçamento dos vidros e contribui para manter o interior do veículo seco. Acionar o equipamento regularmente e manter a limpeza dos dutos previne odores e garante a qualidade do ar.

“O funcionamento regular do ar-condicionado impede que o sistema fique parado e acumule umidade. Vale também fazer a higienização preventiva e a troca do filtro, que é outro ponto negligenciado e importante, especialmente nesta época”, alerta Célio Renato Ruiz.

Segundo o especialista, além da manutenção de rotina, o uso de produtos específicos para limpeza do sistema pode ajudar a eliminar odores e auxiliar no controle de microrganismos no interior do veículo. Com uma única aplicação ele tem efeito três em um: limpeza, neutralização de odores e auxilia no controle de microrganismos.

Cuidados com o fluido do radiador

Embora o congelamento do fluido de radiador seja raro no Brasil, manter o nível adequado e utilizar o aditivo correto indicado pela montadora é fundamental para evitar superaquecimento e corrosão interna do sistema de arrefecimento. Uma simples verificação preventiva pode evitar problemas maiores.

“Mesmo em temperaturas amenas, a falta de aditivo reduz a proteção contra oxidação e pode causar danos no bloco do motor. O ideal é utilizar produtos recomendados pelo fabricante e jamais completar com água pura. Esse é um cuidado que vale para o ano todo”, orienta Célio.

Revisão geral

Além desses cuidados específicos, revisar a parte elétrica, conferir o estado dos pneus e avaliar o sistema de freios completam o checklist para enfrentar a temporada de frio sem imprevistos. Mesmo sem nevascas e temperaturas negativas, o clima brasileiro durante o inverno pode comprometer o desempenho de veículos que não recebem a revisão adequada.

“A manutenção preventiva é a melhor forma de evitar contratempos e garantir o desempenho ideal dos automóveis, independentemente da estação. Produtos de alta performance e aplicação correta são diferenciais nesse processo, principalmente em períodos de maior exigência, como o inverno”, finaliza Célio.