Cor do fluído tem um significado

Brasil - Você já abriu o reservatório de expansão do radiador do seu carro e percebeu que o líquido lá dentro era rosa, azul, verde ou até laranja? Embora pareça apenas uma questão estética, a cor do fluido de arrefecimento tem uma função muito importante.

Segundo Jefter Oliveira, especialista em Fluido Automotivo da Tirreno, marca de soluções químicas com tecnologia própria e original, as cores dos aditivos ajudam na identificação de possíveis vazamentos no sistema de arrefecimento. Isso porque, quando há um vazamento, o líquido deixa manchas coloridas nos locais afetados, facilitando a detecção do problema pelo reparador.

Além disso, no caso dos aditivos da Tirreno, a cor também serve para diferenciar a composição química e a tecnologia do produto. Cada cor representa uma formulação específica, o que ajuda a escolher o aditivo mais adequado para cada tipo de veículo.

O que significa cada cor

Seguindo os padrões dos aditivos Tirreno, o fluido verde (IT-C) representa o aditivo de tecnologia inorgânica, mais comum em veículos clássicos e na linha diesel. Ele oferece proteção anticorrosiva, mas, por característica da composição dos sais inorgânicos, possui um período de troca menor quando comparado às demais tecnologias disponíveis no mercado — normalmente a cada 36 meses ou 80.000 km (para a linha leve), 160.000 km (para a linha diesel) e 6.000 horas para equipamentos off-road.

Já o fluido laranja ou avermelhado (OT-C) representa o aditivo de tecnologia orgânica, utilizado em veículos com formação do bloco do motor feito à base de alumínio. Eles fornecem maior durabilidade e são comumente conhecidos como “aditivos long life”, por oferecer maior tempo de proteção — normalmente a cada 60 meses ou 240.000 km (para a linha leve), 480.000 km (para a linha diesel) e 8.000 horas para equipamentos off-road.