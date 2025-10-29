O projeto foi assinado por Flaminio Bertoni, responsável por ícones da marca como o Traction Avant, o 2CV e o Ami 6. Seu traço ousado deu ao caminhão uma identidade única, que rapidamente conquistou espaço nas ruas e no imaginário cultural europeu. Inclusive, o apelido “Belphégor” surgiu graças ao sucesso do seriado francês Belphégor, que foi traduzido como “Fantasma do Louvre,” exibido na mesma época, cuja atmosfera misteriosa remetia às linhas pouco convencionais e à cabine avançada do modelo.

Na década de 1960, enquanto os caminhões ainda seguiam linhas tradicionais, o Type N350 rompeu o padrão ao introduzir recursos como direção hidráulica, sistema de freios de alta pressão inspirado no Citroën DS e vidros adicionais posicionados acima dos faróis e na base da cabine — solução que ampliava a visibilidade e facilitava manobras, mesmo em terrenos desafiadores. Outra versatilidade do modelo era a possibilidade de 140 combinações diferentes, incluindo opções a gasolina e diesel.

Brasil - A Citroën celebra seis décadas de um de seus modelos mais emblemáticos: o Type N350, caminhão lançado em outubro de 1965 e eternizado pelo apelido de “Belphégor”. Considerado um marco na história dos utilitários, o modelo destacou-se por unir design futurista, soluções tecnológicas e versatilidade inédita para a época, transformando o mercado de veículos comerciais.

Além do design marcante, o Citroën Type N350 também impressionava por suas especificações técnicas. Um dos modelos mais lembrados pelo público é o modelo de 1969, utilizado inclusive em versões de caminhão de bombeiros, com média de 5,34 metros de comprimento, 2,14 m de largura e 2,28 m de altura. Com peso vazio de 2.120 kg e cabine para até cinco ocupantes, oferecia robustez sem renunciar à funcionalidade. A capacidade de carga variava de 3,5 a 8 mil kg, com mais de 140 combinações possíveis de configuração, incluindo motores a gasolina ou diesel e versões com bomba motorizada. Sua velocidade máxima era de 70 km/h, equilibrando robustez e funcionalidade.

Tradição

Ao revisitar essa história, a Citroën reforça não apenas sua vocação para inovar, mas também a tradição de criar veículos que vão além da funcionalidade e se tornam parte da cultura automobilística. O Citroën Type N350 exemplifica uma forma de pensar o design e a engenharia em que estética, ergonomia e praticidade se encontram para entregar algo único e à frente de seu tempo. A celebração dos 60 anos do modelo é, portanto, também um tributo ao espírito da marca, um DNA que permanece vivo em sua linha atual, que combina conforto, inovação e estilo. Mais do que reverenciar o passado, essa homenagem projeta o futuro da Citroën, que segue comprometida em construir soluções de mobilidade ousadas, acessíveis e sustentáveis, mantendo-se fiel à sua missão de desafiar convenções e criar automóveis que conectam pessoas, cidades e histórias.

A marca Citroën

Desde 1919, a Citroën cria automóveis, tecnologias e soluções de mobilidade para responder às mudanças da sociedade. Marca de ousadia e inovação, a Citroën coloca a tranquilidade e o bem-estar no centro da experiência do cliente e oferece uma ampla gama de modelos, desde o diferenciado Ami, um objeto de mobilidade elétrica projetado para a cidade, até sedãs, SUVs e veículos comerciais, a maioria disponível em versões elétricas ou híbridas recarregáveis. Marca pioneira no atendimento e atenção aos seus clientes particulares e profissionais, a Citroën está presente em 101 países e conta com uma rede de 6.200 pontos de venda e atendimento em todo o mundo.